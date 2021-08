Inesperado sueño, asistir a Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

León, Gto.- Sin esperarla, la clasificación a Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 se logró para el leonés Ángel Camacho quien ahora ve en la justa nipona un reto que dedica a su familia y allegados.

Con 16 años, Ángel Camacho es uno de los integrantes más jóvenes de la delegación mexicana, sobre su clasificación al certamen Paralímpico reconoce que nunca imaginó asistir a Tokio, considerando que lleva tres años desde que adoptó la para-natación como disciplina para sus rehabilitaciones físicas.

“Muy feliz, muy contento de haber conseguido la plaza paralímpica, a mis 16 años nunca lo imagine, conseguirla fue todo un sueño y ahora que ya la tengo pues toca darle con todo”, destacó Ángel Camacho en entrevista para El Sol de León.

Para el tritón leonés, obtener el boleto es un logro y un reto con dedicatoria especial, “Sigo sin creerla, a los 16 años ir a unos Paralímpicos, todo esto se lo debo a mi familia, a mis entrenadores que a lo largo de estos tres años me han apoyado, a mi entrenadora Blanca (Hernández) y mi entrenador Fernando Gutiérrez Velez, va para todo Guanajuato y la gente de León”.

Quiere oro

Camacho Ramírez se presentará en el Centro Acuático Nacional para competir en cinco pruebas; 50, 100 y 200 metros crol, los 150 m combinados y los 50 metros dorso, en esta última sueña con obtener medalla ya que se ubica en el top 5 del ranking mundial.

“Yo quiero llevarme la de oro, vamos por la de oro, yo no me veía en Tokio, pero se dieron las cosas, ahora me veo en la alberca para nadar dando todo por una medalla”, sentenció Ángel Camacho.

Para llegar a Tokio 2020, el para-deportista guanajua fue mejorando sus marcas personales, primero en el Abierto Mexicano de Paranatación y finalmente en las Series Mundiales de Paranatación de Berlín 2021 que se realizaron el pasado mes de junio y donde logró la plaza para varias pruebas de sus primeros Juegos Paralímpicos.