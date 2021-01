Impulsor y promotor del voleibol se recupera del Covid - 19

En plena recuperación pulmonar se encuentra el impulsor y promotor del Voleibol en Guanajuato, Alejandro Borjón Mercado, quien hace unos meses fue alcanzado por la Pandemia del Covid – 19. Tuvo atención oportuna y no ameritó ser hospitalizado, aunque en momentos de crisis por falta de oxigenación experimentó la incertidumbre y el temor al latente riesgo de poder morir.

Oportuno diagnóstico le permitió no ser hospitalizado y tener el tratamiento en casa.

Alejandro Borjon Mercado, es presidente de la Asociación de Voleibol del Estado de Guanajuato (AVEG), fundó la Liga Salmantina Infantil y Juvenil de Voleibol, ha sido Auxiliar de la Selección Mexicana Varonil de Voleibol que compitió en el campeonato continental NORCECA con sede Canadá. Además en su infancia Seleccionado Nacional para asistir a los Juegos Infantiles Panamericanos en la Habana, Cuba.

En relación al contagio padecido comenta, “todo comenzó con síntomas como mucha tos, perdida del olfato, gusto, dolor en garganta y desgaste por falta de oxigenación, entonces acudí a recibir atención médica y ahí se me diagnosticó de manera oportuna Covid – 19, me realizaron una tomografía y ahí salió que el 70% de la primera capa del pulmón se encontraba dañada por el virus, inmediatamente recibí el tratamiento y me aislé en mi casa”.

A ello agregó, “durante cuatro días necesite oxigeno que fui dejando paulatinamente, un amigo me lo prestó, fueron días complicados, por momentos la incertidumbre y el temor a poder morir; poco a poco me he ido sintiendo mejor, recientemente me realizaron un test, me han dicho que estoy generando anticuerpos y mis pulmones están en proceso de recuperación”.

Con respecto a la fuente del contagio señala, “uno se cuida, sin embargo, la principal fuente contagio sigue siendo la familia, de ahí por lo cual recomiendo a mis amigos y conocidos evitar salir de casa sino es necesario, atendamos las indicaciones emitidas por la autoridad sanitaria”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Árbitros de Voleibol enfrentan dura batalla contra Covid-19

En cuanto al inicio de la aplicación de las primeras vacunas anticovid – 19 en la localidad señala, “es muy bueno, es lo mejor que en estos momento puede pasar a todas las personas que se encuentran en la primera línea de batalla. Mientras tanto nosotros debemos cuidarnos y esperar para cuando nos toque ser vacunados”.

Así también dio a conocer que desde el momento en que el estado permitió reanudar la actividad deportiva, como asociación estatal dieron a conocer una serie de lineamientos y protocolos a seguir, emitidos por la Federación Mexicana de Voleibol y el estado de Guanajuato.

Por lo anterior subrayó, “han sido pocos los municipios donde las escuelas y academias de voleibol regresaron a los entrenamientos presenciales, las ligas siguen sin tener actividad, tal vez reanudemos competencias hasta encontrarnos en semáforo verde”.

Para terminar señaló, “este año Guanajuato tiene asignado del 23 al 28 de Julio el nacional infantil y juvenil con sede León, evento que el año pasado a consecuencia de la pandemia fue pospuesto para esta nueva fecha”.

A principios del año pasado, Alejandro Borjon fue reelegido como presidente de la AVEG, cargo que está ocupando por cuatro años y que terminará en 2024.

Como presidente interino, encabezó eventos como el campeonato nacional infantil y juvenil (Irapuato), un mundial sub 20 femenil (León) y un campeonato nacional master (León).

Bajo su gestión, el estado de Guanajuato ha ganado un campeonato nacional de segunda fuerza, un campeonato nacional infantil, así como varios segundos y terceros lugares

Actualmente, la Asociación de Voleibol del Estado de Guanajuato cuenta con más de 90 entrenadores capacitados en nivel uno y dos; 50 en seminarios para ser entrenadores a nivel nacional, uno como entrenador internacional de playa del nivel uno y seis internacionales de voleibol de sala del nivel uno y dos.