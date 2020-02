Imponente diablos en beisbol petrolero

La novena Diablos con pizarra de 16 carreras a 0 blanquea a la Universidad de Guanajuato y con ello se afianza en el liderato de la categoría primera fuerza del béisbol petrolero.

A lo largo del enfrentamiento el pitcher Omar Cabrera enfrentó a 19 bateadores de los cuales obtuvo 18 outs y solo un hit, además de ponchar a 13 de ellos.

Un enfrentamiento donde la ofensiva del equipo Diablos en cierre de la primera entrada arma rally de seis carreras, en cierre de la segunda entrada rally de cinco carreras, en la tercera entrada empuja dos al plato y en la cuarta entrada impulsa tres más, poniendo así cifras definitivas a la pizarra. Pitcher ganador Omar Cabrera y perdedor Carlos Deveza.

La novena Diablos tuvo como mejores bateadores a Francisco López 3 VB 3 C 3 H 1 HR, Christopher Cardenas 3 VB 2 H 1 H2, Antonio Cano 3 VB 1 C 1 H 1 H2, Jhonatan Puente 4 VB 2 C 2 H, Manuel Zavala 3 VB 1 C 1 H y 1 H2. Por su parte el equipo UG tuvo a Carlos Deveza 2 VB 1 H.