Iker “Potro” Santos espera con ansias jugar Torneo Liga MX de Fuerzas Básicas

Los Torneos de Fuerzas Básicas de la Liga MX son las competencias más anheladas por quienes se inician como canteranos de algún club de futbol profesional, como es el caso de Iker “Potro” Santos Martínez; desde hace un año y seis meses forma parte del Club Celaya de la Liga de Expansión.

Iker Gael Santos Martínez “Potro”, juega como defensa central, se característica sobre el terreno de juego por su seguridad en la cancha, compañerismo, carácter, decisión y determinación.

Desde hace año y medio forma parte de las Fuerzas Básicas del Club Celaya.

El mote del “Potro” lo hereda de su papá, Carlos Eduardo “Potro” Santos, jugador ex profesional, originario de Tapachula, Chiapas, que jugó como defensa central, subcampeón en 2006 con Petroleros de Salamanca en la extinta Primera División “A” o Liga de Ascenso.

El jovencito salmantino, desde hace un año y seis meses, forma parte de las Fuerzas Básicas del Club Celaya, y sobre lo cual comenta, “nos enteramos que estaban realizando visorias para formar parte del equipo y le dije a mis papás que me llevaran; al ir nos pusieron a prueba en entrenamiento con todos los demás, de ahí fueron seleccionando niños para pasar a los siguientes filtros hasta que me aceptaron para formar parte del Club”.

Ha sido campeón en diversas ligas de futbol infantil.

A ello agregó, “aún no me toca jugar algún torneo específico con Fuerzas Básicas, no se ha concretado nada, estábamos por jugar el famoso sub 13 que se juega contra todos las fuerzas básicas, pero pasó lo del Covid y se suspendió”.

Bajo protocolos y medidas sanitarias ha tenido la oportunidad de jugar algunos partidos amistosos de su categoría contra fuerzas básicas del Club Querétaro, Morelia, América, entre otros equipos, “nos ha ido bien en algunos con ventaja y en otros en nuestra contra, pero siempre aprendiendo y echándole ganas para mejor rendimiento y resultados”.

Ha jugado partidos amistosos contra fuerzas básicas de equipos de primera división.

Así también comenta, “actualmente estamos esperando con ansias el torneo que se realiza de fuerzas básicas de la Liga MX, pero se ha ido aplazando, por el momento como equipo participamos en torneo Keuka que se juega en la ciudad de Celaya”.

Sobre sus inicios en la práctica del futbol recuerda, “inicie jugando en el equipo de Nativitas Salamanca, ahí fui creciendo como jugador gracias a mis entrenadores, el abuelo Víctor me motivaba siempre a seguir, éramos el equipo siempre a vencer ya que estaba conformado de muy buenos jugadores, fuimos campeones de liga y de ahí me invitaron a jugar a Loritos de Irapuato, donde también fuimos campeones en ligas locales como la Kiplin, entre otras; jugué torneos como Copa Santos en Torreón, Copa Mazatlán, Copa Global Cup, entre otras . También estuve en Esiabac, antes de irme a Fuerzas Básicas del Celaya”.

Enfatiza, “siempre nos ha gustado el fútbol, desde pequeño recuerdo cuando íbamos con mi mamá a ver jugar a mi papá, veía la pasión y las ganas que mi papá le echaba y ahí comenzó todo; aparte nos dicen que lo traemos en la sangre, porque mi papá jugó futbol profesional”.

Por lo anterior comenta, “empecé a practicar futbol a los cuatro años de edad, cuando Víctor Aguiar nos invitó a formar parte en ese entonces de un equipo que se llamaba Halcones; el fútbol es algo que me apasiona y es fundamental en mi vida gracias a mis papás y entrenadores que han estado a mi lado, siempre apoyando y motivando”.

Para terminar subraya, “mi sueño es ser un excelente jugador, tener la oportunidad de debutar con el primer equipo, las aspiraciones futbolísticas siempre serán las mejores creo, es el sueño de todo futbolista o niño que estamos en fuerzas básicas, concretar con nuestro primer equipo”.