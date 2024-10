Ignacio Flores Mariano, ícono de las Artes Marciales en Salamanca

Proveniente de la sierra de Puebla, Ignacio Flores Mariano forjó en Salamanca una dinastía de campeones medallistas mundiales en Artes Marciales y ahora sus hijos Eduardo y Francisco Flores llevarán su legado a World Championships Martial Arts 2024 a realizarse en Rodas, Grecia.





“En 1970 me trajo el trabajo para acá, porque el lugar donde nací era Mecapalapa, Puebla, un poco difícil para sobresalir, y pensando en el futuro, el destino me trajo para acá, nos gustó y nos quedamos en este lugar; la verdad anduve por varios lados, pero Salamanca es un lugar agradable, me gustó y aquí me quedé”.

En Salamanca, Ignacio Flores Mariano trabajó en la construcción de la Termoeléctrica, estuvo dos años en la capital petrolera del Bajío, para después irse a Querétaro y luego a la Ciudad de México.





“En 1973 llegué a la Ciudad de México, pero fue en el Estado de México donde me inicié en la práctica del deporte en Lima Lama, exactamente el 10 de Enero de 1974 en Cuatitlán Izcalli, Estado de México, gracias a un conocido de la planta donde trabajaba y fue quien me acercó a este deporte; ha sido de lo mejor que me ha pasado, porque pude sacar adelante a mi familia gracias al Lima Lama, ese ha sido mi principal reto para que esto perdure; quería que mis hijos tuvieran una mejor forma de vida, como tener una carrera; lo que yo hice en Lima Lama, junto con mi esposa, fue trabajar, ella supo administrar y apoyarme, logramos que nuestros cinco hijos (dos hombres y tres mujeres) tuvieran una carrera y fueran profesionistas e incluso el mayor tiene dos carreras, en eso me enfoque para que ellos vivieran mejor”.

Ignacio Flores Mariano contó que llegó al Lima Lama desconociendo lo que era.

“A mi me llamaba la atención la palabra karate, sentía que era tirar patadas y golpes, después comprendí que era una manear de defensa personal; yo creo si hubiera llegado a un gimnasio de box, ahí me hubiera quedado, sin embargo, me uní al Lima Lama donde a la fecha me mantengo, aunque ya en otras circunstancias”.





Como peleador en activo, llegó a competir en el mundial de Artes Marciales con sede Tijuana. En 1987 ganó cuarto lugar en formas y en combate no lo hizo, pero en 1889 regresó ahí obtuvo la distinción de Gran Campeón en modalidad de formas, segundo lugar en forma musicales, segundo lugar en defensa personal y cuarto lugar en combate.

Entre sus mayores logros están el haber recibido en 1988 el cinturón cuarto grado de Lima Lama y en 1989 el quinto grado cinturón por la Federación Internacional de Cintas Negras, mientras que en 2008, el maestro Jorge Vázquez, el promotor más grande de México, le otorgó el máximo grado en Lima Lama, distinción de máxima jerarquía, “para poder demostrar el talante de los reconocimientos hay que trabajar, desafortunadamente pase por una situación de accidente, esto actualmente me impide poder mostrarlo, pero aquí estamos, al pie del cañón, apoyando a mis hijos”.

“La verdad es orgullo que ambos puedan competir ahora en Europa, nunca imagine que ellos lograrían todo esto, yo únicamente me puse a trabajar y mis hijos me siguieron desde muy pequeños y ahora están echándole ganas, han trabajado mucho y está muy bien la recompensa, ahora que van para allá, les estamos echando la vibra para que les vaya muy bien”.

Promotor incansable





Como parte de la historia forjada bajo su dinastía dentro del Lima Lama, se encuentra la realización del tradicional evento nacional de artes marciales denominado desde hace 46 años Encuentro de Leyendas.

“Es un orgullo porque lo inicié estando solo, aún no contaba con la participación de mis hijos, solo era con mi esposa y muchos compañeros que Dios ya los ha llamado a su presencia, ahora tengo el gusto de ver a mis hijos involucrados en algo que inicié, me dicen que seguirán promoviendo hasta donde se pueda, es algo que me llena de mucha alegría”.





La realización del tradicional evento nacional de artes marciales con sede Salamanca ha ido evolucionando, pues cuando inició “únicamente se hablaba de modalidades tradicionales como los rompimientos, las formas que son la Kata (movimientos de defensa personal solo o con armas) y el combate de punto, ahora se ha agregado el Kick Boxing, Muy Taiy con peleas en ring y jaula”.

Ignacio Flores Mariano dijo que Salamanca lo adoptó y por ello, en agradecimiento, le ha dado a la ciudad grandes deportistas que pudo formar.

“Me casé e hice familia aquí en Salamanca, tengo más de 50 años de estar por acá y casi cincuenta metido de lleno dentro del Lima Lama”.





