Homenajean a Panchito Arredondo, “el Chaparrito de Oro” de Salamanca

El exfutbolista profesional y quien jugara en Pachuca y Toluca, Francisco Arredondo Rangel, mejor conocido como Panchito, El Chaparrito de Oro Salmantino, fue reconocido por la Liga Salmantina de Futbol como uno de los jugadores de la localidad que ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del futbol mexicano, motivo de orgullo e identidad para el futbol de la localidad.

A sus casi 84 años y a casi 52 años de haberse retirado del futbol profesional, El Chaparrito de Oro Salmantino, con los ligamentos rotos de la rodilla, acudió a recibir el reconocimiento brindado por la Liga Salmantina de Futbol, organismo deportivo del cual formó parte integrando las filas del equipo Papaloapan.

“Estoy muy contento por este reconocimiento, voy a cumplir 84 años, afortunadamente estoy sano y por ello agradecido con Dios, nada más tengo rotos los ligamentos de las rodillas, pero aquí estamos”, contó en entrevista con El Sol de Salamanca.

Como jugador profesional, Panchito Arredondo anotó el gol que amarró el primer ascenso del Club Pachuca al máximo circuito del balompié mexicano, se colgó medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe de Puerto Rico, fue campeón y goleador en preolímpico rumbo a Juegos Olímpicos de Japón, tricampeón y mejor jugador de la Copa Kenedy de Estados Unidos; además, también ascendió con Zacatepec a Primera División y enfrentó en juegos amistosos a equipos como Botafogo de Brasil, Mánchester United y Tottenham de la Premier League de Inglaterra.

Durante su paso por el Club Toluca de Primera División fue catalogado por la directiva, prensa y afición como El Chaparrito de Oro Salmantino.

El primer equipo de futbol profesional de Francisco Arredondo fue Salamanca de Segunda División, donde estuvo de 1958 a 1961; posteriormente formó parte del Club Pachuca por 11 años, aunque de 1961 a 1972 estuvo a préstamo en el Toluca de Primera División, donde se ganó un lugar en la selección olímpica.

“Me tocó ganar el derecho de ir a Japón para los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964; sin embargo, don Corona Rosas pidió que regresara al Pachuca y se peleó con don Nemesio Diez Riega, quien por su parte quería me quedara en Toluca, a esa selección solo podían acudir jugadores de Primera División, yo tuve que regresar a Segunda División para la temporada 1964 – 1965”, recordó “Panchito” Arredondo.

Con la selección preolímpica, participó toda la eliminatoria bajo la batuta del legendario futbolista Ignacio Trelles.

“La eliminatoria fue hasta marzo de 1964 y para mayo teníamos que estar en Japón, entonces en ese lapso regresé a Pachuca y cuando ya estaba por viajar, don Ignacio Trelles me manda decir que no había podido hacer nada por mí, porque todos los delegados de los equipos de Primera División habían decidido que fueran puros jugadores de Primera División y al ya no estar con el Toluca, no tenía derecho; con Toluca sólo gané el campeonato de copa y metí alrededor de siete u ocho goles”.

En selección nacional de Segunda División, de 1963 a 1965, ganó la Copa Kennedy de Estados Unidos, que se jugaba en San Francisco, Los Ángeles, Tijuana y Vancouver, siendo considerado el mejor futbolista del certamen.

Ya de vuelta con Pachuca de Segunda División queda campeón de la temporada 1965-1966 y gracias a su gol amarran el primer ascenso para los Tuzos al máximo circuito del futbol mexicano.

Luego de ganar ascenso y campeonato con Pachuca, en el año de 1966, consiguió la medalla de oro con selección nacional de segunda división en la décima edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con sede Puerto Rico.

A lo largo de su trayectoria como Seleccionado Nacional, anotó alrededor de 70 goles; por temporada como jugador profesional llegó a registrar un promedio entre 16 y 20 anotaciones.

En 1969 el Club Pachuca lo presta al equipo Zacatepec de Segunda División, ahí bajo las órdenes de Ernesto Candia colaboró para que el equipo consiguiera el ascenso a Primera División.