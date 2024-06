Histórica participación del Hockey Sobre Pasto salmantino en Juegos CONADE

En el marco del 50 aniversario del primer partido de exhibición de Hockey Sobre Pasto en Guanajuato, la delegación salmantina de Hockey Sobre Pasto con cinco medallas ganadas en seis diversas categorías ha registrado historia participación al conquistar el top uno de los Juegos CONADE 2024, anteriormente conocida como Olimpiada Nacional.

En cinco de seis diversas categorías, los selectivos guanajuatense de Hockey Sobre Pasto ganaron medallas. / Fotos/@Asociación Guanajuatense de Hockey.

La primera vez que Guanajuato obtuvo el top uno como delegación de Hockey Sobre Pasto dentro de la máxima justa deportiva nacional fue hace poco más de dos décadas, con dos medallas de oro y dos de plata, encontrándose en ese entonces al frente de la Asociación, Ángeles Chavira Zertuche.

Guanajuatenses Sub 15 de Hockey Sobre Pasto obtuvieron medalla de oro en rama femenil y plata en rama varonil. / Fotos/@Asociación Guanajuatense de Hockey.

En esta ocasión, con medalla de oro ganada en Sub 15 femenil y Sub 18 femenil (bicampeonas), así como medalla de plata en Sub 15 varonil, Sub 18 varonil y Sub 21 femenil (refrendan presea), además de un cuarto lugar en Sub 21 varonil, la delegación guanajuatense de Hockey Sobre Pasto obtiene el primer lugar a nivel nacional.

Hockistas guanajuatenses Sub 18 ganaron medalla de oro en rama femenil y plata en rama varonil.

Al respecto Miguel Angel Martínez Sánchez, secretario de la Asociación de Hockey del Estado de Guanajuato comenta, “este primer lugar nacional nos cae muy bien, Guanajuato siempre ha estado presente desde campeonatos nacionales, hoy venimos haciendo un trabajo muy bueno e interesante al tener cinco medallas de seis, los seis equipos se metieron a semifinales, tuvimos cinco finales, lamentablemente en la Sub 21 varonil que dirijo no nos alcanzó, hubiera estado fenomenal meter a las seis categorías con medalla este año, pero estoy seguro la asociación va a seguir trabajando al igual que los clubes y entrenadores para que el próximo año refrendemos ese primer lugar y los seis equipos esta vez, sí se metan a medallas”.

Por su parte, la fundadora del Hockey Sobre Pasto en Guanajuato y tres veces mundialista, Ángeles Chavira Zertuche comentó, “estoy muy feliz y contenta, ya lo esperaba porque vi como entrenaron esas cuatro selecciones, mientras que los sub 21 la tuvieron difícil porque son jugadores que ya están en la universidad o trabajando, es más complicado, aparte de que el nivel de los demás equipos es muy alto, aun así, las chicas lograron refrendar la medalla de plata dentro de esta categoría (sic)”.

Selectivo guanajuatense Sub 21 femenil se colgó la medalla de plata. / Fotos/@Asociación Guanajuatense de Hockey.

Así también, la Comisión Estatal del Deporte (CODE) ha reconocido el trabajo realizado por la delegación estatal de Hockey Sobre Pasto por poner en el alto del deporte nacional la grandeza de Guanajuato, al ser considerado por la Federación Nacional como el número uno de esta disciplina.

Integrantes de la delegación Guanajuatense de Hockey Sobre Pasto, campeones nacionales.