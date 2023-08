Hijo de campeón de goleo con Chivas, jugará con Petroleros de Salamanca C FC

Salamanca; Gto. El jugador salmantino, David Octavio García Bautista, hijo de Gabriel “Gaby” García, campeón de goleo y campeón por equipo en Primera División Profesional con Club Deportivo Guadalajara, se encuentra listo para iniciar la temporada 2023 – 2024 de Liga Premier Serie A con el equipo Petroleros de Salamanca C FC.

Luego de pasar por fuerzas básicas del Club León, tercera división profesional e incluso jugar en Estados Unidos, David García, jugará en Liga Premier Serie A.

David García dispuesto a escribir su propia historia

El hijo del icónico jugador salmantino, Gabriel “Gaby” García señaló, “esta oportunidad significa mucho para mí, casi toda mi vida he estado aquí, me siento orgulloso y contento de poder representar al equipo de mi ciudad”.

David García comenzó a jugar a los cuatro años de edad en la escuela de futbol Chivas Salamanca dirigida por su papá, Gabriel “Gaby” García.

A los catorce años de edad tuvo la oportunidad de estar en Fuerzas Básicas del Club León, posteriormente estuvo en una cuarta división con Chivas y regresó al bajío para jugar en el equipo Jaral de Progreso de Tercera División que en aquel entonces dirigía Gabriel “Gaby” García.

“En Jaral del Progreso tuve a mi papá como entrenador, me dio muy buenos consejos, estuve seis meses con ellos, gracias al buen torneo que estaba realizando me invitaron una vez más a formar parte de las fuerzas básicas del Club León, acepté y estuve con ellos otros seis meses ahí, lamentablemente cuando subo a la sub 17 me dan las gracias por diversos cambios que hubo, sin embargo, no me desanimé y seguí entrenando; posteriormente estuve tres años en Estados Unidos, forme parte del Club Edina, uno de los equipos más fuertes del estado de Minesotta”, comentó David García.

Con respecto a su llegada al equipo Petroleros Salamanca C FC de Liga Premier Serie “A” destaca, “mi mamá me estuvo enviando links y fotos sobre las visorias, entonces decido venir a probarme y ver si pegaba, gracias a Dios las cosas se dieron y ahora aquí estoy”.

Enfatizo, “estamos listos para iniciar con todo el torneo en Veracruz, tuvimos varios partidos intensos de preparación, ahora ya nos vamos a enfocar en el primer partido de la temporada”.

A ello agregó, “la pretemporada estuvo un poco pesada, varias semanas fueron de intenso trabajo físico hasta que bajaron las cargas, también estuvimos trabajando lo técnico y táctico, vamos por buen camino”.

Durante la pretemporada, el delantero David García, se estrenó como goleador del equipo Petroleros Salamanca C FC al registrar al menos un gol.

Desde pequeño, David García, ha recibido varios reconocimientos como goleador, sin embargo, está consciente que hay gente que todavía lo dobletea, “mi objetivo para esta temporada es luchar por la titularidad y buscar meter la mayor cantidad de goles posible, un gol por partido”.

Así también durante su infancia le toco ser campeón y subcampeón por equipo con el equipo Chivas Salamanca dentro de la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil.

“Gaby” García desea éxito a su hijo y a Petroleros Salamanca

Por su parte Gabriel “Gaby” García señala, “estamos muy contentos de esta oportunidad que va a tener él, hay que apoyarle, esperemos se empiece a desarrollar y hacer su propia historia, porque a veces llevan un peso muy importante de que, porque los papás fuimos…, ojalá se divierta y logre sus objetivos”.

Con respecto a este proyecto de futbol profesional llamado Petroleros Salamanca C FC señaló, “es muy bueno para el crecimiento de todos los jóvenes y que aspiren principalmente a ser jugadores profesionales, ojalá que les vaya muy bien, esos son mis mejores deseos de su amigo, Gaby García, hacia el equipo de Segunda División, hay que apoyarlos”.

Gabriel “Gaby” García, formó parte del equipo Petroleros Salamanca en el año 2004 y 2005, estuvo tres torneos cortos donde le tocó formar muchos jóvenes que nunca habían jugado futbol profesional, pero ya compitiendo en una segunda premier, además, como jugador formó parte del equipo Trotamundos proveniente de Tijuana que estuvo jugando de local en el Estadio Olímpico de la Sección 24, ahí se retiró como futbolista profesional.

David García tiene como fuente de inspiración a su papá

Como delantero, David García, tiene como principal fuente de inspiración a su papá Gabriel “Gaby” García, ex seleccionado nacional juvenil, campeón y subcampeón de goleo con las Chivas Rayadas de Guadalajara, además de alcanzar un título de campeón por equipo en la final del Torneo de Verano de 1997 e incluso campeón en el país de Honduras (2004) con el Club Real España.

Al respecto, David García comenta, “para mi representa mucho saber que mi papá fue seleccionado nacional y campeón con el Club Guadalajara, estoy muy orgulloso de él por lo que logró”.

Para terminar señala, “con el equipo Petroleros de Salamanca C FC busco abrir mi propio camino, desde pequeño estoy luchando por mis propios sueños, esperamos contar con el apoyo de la gente, vamos a darlo todo, queremos que a todos nos vaya bien”.