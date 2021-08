Hereda talento de su papá, ahora la rompe con Transportes Salamanca

“Obras son amores, que no buenas razones”, reza el viejo adagio popular que aplica a las anotaciones registradas por el jugador ex profesional y ex seleccionado nacional Sub-15, Marcos Valenzuela, con el equipo Transportes Salamanca, actual líder de la Liga Salmantina de Futbol y Liga Intersemanal Centro Bajío (LICB).

En las últimas cuatro jornadas no ha dejado de anotar, responde a la confianza.

Dentro de la Liga Salmantina de Futbol no se ha cansado de colaborar con anotaciones, la más reciente en duelo de punteros ante CIS Fortaleza; ahí con agónico gol otorga los tres puntos al campeón defensor Transportes Salamanca, escuadra con la cual alcanzó el título la temporada anterior.

Mientras tanto, dentro de la Liga Intersemal Centro Bajío, marcha como líder de goleo, recientemente marcó un póker de anotaciones gracias a las cuales llega a diez y ahora encabeza el pelotón.

Ha sido un constante dolor de cabeza para defensores y porteros adversarios.

La racha de goleador inicio para Marco Valenzuela en la jornada cinco con un doblete, en la seis segundo doblete, jornada siete tercer doblete y jornada ocho póker de anotaciones.

Llenó de confianza y seguridad que dan las anotaciones, el oriundo de Guamúchil Sinaloa, de donde la agarra la mete, intenta con disparos de larga y corta distancia, en constante dolor de cabeza para defensores y porteros adversarios, simplemente está respondiendo con goles.

Sus anotaciones tienen dedicatoria especial hasta la perla del pacifico, familia salmantina y afición salmantina, “gracias a Dios se me están dando los goles, el equipo ha ido mejorando en cada una de sus líneas, siempre quiero meter gol y que gane el equipo”.

En la temporada anterior de la LICB, el radicado en Salamanca desde hace ocho años, se quedó con el subcampeonato de goleo al marcar doce anotaciones, “solo uno o dos goles fueron la diferencia”.

Para el jugador ex profesional, es motivo de alegría formar parte de este proyecto del equipo Transportes Salamanca enfocado a la obtención de un nuevo campeonato, anteriormente lo hizo dentro de la edición 39 del Torneo de los Soles e incluso dentro de la Liga Salmantina de Futbol.

Marcos Valenzuela, comenzó a jugar futbol profesional a la edad de 14 años en el equipo Dorados, a los 16 años jugó para el equipo Reboceros de la Piedad y a los 18 años de edad llegó al equipo Celaya de la Liga de Ascenso, donde estuvo dos temporadas.

Durante su estancia en Dorados de Sinaloa, recibió convocatorias a concentración con Selección Nacional Sub-15, “a esa edad es lo máximo, un sueño hecho realidad”.

El gusto y pasión por el futbol lo heredó de su padre quien jugó futbol profesional en tercera y segunda división profesional en Guamuchil, Sinaloa.

A lo largo de su trayectoria, se ha ido perfeccionado como enganche y delantero, en esta segunda posición se encuentra viviendo un gran momento que le tiene ubicado como líder de goleo.