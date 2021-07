“He dado el primer paso, espero un día ser seleccionada nacional”, Fernanda Guzmán

Con el carácter, actitud y temple que le caracteriza, la seleccionada guanajuatense categoría Sub 15 en Hockey Sobre Pasto, Fernanda Itzel Guzmán Herrara, tiene clara su meta dentro de este deporte, ser parte de la Selección Nacional de México.

Fernanda Itzel Guzmán Herrera juega como delantera y recientemente ganó medalla de oro dentro de los Juegos Nacionales CONADE 2021 con sede Durango. Además de colgarse la anhelada presea dorada con el selectivo guanajuatense categoría Sub 15 fue elegida como la jugadora más valiosa del certamen nacional.

Al respecto comenta, "me encuentro muy feliz y orgullosa de haber conseguido el primer lugar y el nombramiento de la mejor jugadora; practico el hockey desde los seis años de edad gracias a que una amiga de mi mamá me invitó a entrenar".





Por invitación de una amiga de su mamá comenzó a practicar el Hockey Sobre Pasto.





Al recordar sus inicios en la práctica de este deporte recuerda, “un día me animé a conocer y ver que me parecía y me terminó encantando el hockey, desde ese día a la fecha he participado en otro eventos como la Copa Flick, la Copa Indios y la Copa Challenge en Hockey cinco y once, no siempre se da el ganar el primer lugar, pero en la mayoría de estos evento nos ha ido bien”.

Con respecto a lo que representa para ella practicar este deporte señala, “para mí el hockey representa una parte importante en mi vida, me ha ayudado a estar bien física y mentalmente, en el hockey he encontrado amistades, y he conocido mucha gente, cada uno de ellos me ha dejado algo, cada una de estas personas con las que he jugado y entrenado tiene algo que ver con este logro, en especial mis entrenadores, Karen Itzel Orozco y Miguel Angel Martínez, así como mi entrenador de este proceso de olimpiada, Edgar García”.

La jugadora salmantina se desenvuelve como delantera y sus principales virtudes sobre el terreno de juego es la velocidad, el 3D y los tiros de hit.

Para terminar destacó, “quiero llegar a la selección nacional, ahorita es mi principal meta dentro de este deporte, es importante siempre superarse a uno mismo, prácticamente estoy dando el primer paso dentro de mis primeros juegos nacionales”.