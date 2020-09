HC Bienen con primeros lugares en World Open Home Hockey

Salamanca; Gto.- Con primeros lugares en diversas categorías terminó la participación del Hockey Club Bienen dentro del World Open Home Hockey donde a través de la plataforma zoom pusieron a prueba sus habilidades dentro de este deporte, además de convivir con niños/adolescentes de otros países.

Luego de varias preliminares en las diversas categorías se llevó acabo la final donde el HC BIENEN instaló dentro de las finales a varios de sus integrantes quienes representaron dignamente a su municipio, estado y país.

En la categoría varonil Sub 14 obtiene primer lugar con Efraín y Erick; dentro de la categoría Sub 10 mixto tercer lugar con Pamela y Azul; categoría Sub 12 femenil tercer lugar con Daniela y Andrea; categoría Sub 14 femenil con Evelin y Estefani; y en categoría Sub 16 femenil quinto lugar con Marian y Evelin.

Los desafíos técnicos e individuales fueron realizados en presencia de un jurado y previamente enviados por jugadores de nivel reconocido internacionalmente, para que los participantes los practicaran antes de la presentación.

En cada intervención cada participante se presentó, nombró a su club, charló un poco con los competidores de otros países y al final presentó el desafío.

El jurado estuvo compuesto por jugadores o entrenadores de diferentes Selecciones Nacionales.

Dentro de este evento internacional organizado por HC Bienen participaron clubs de Chile, Argentina, México, España y Japón.

A través de estas acciones emprendidas durante este periodo de contingencia sanitaria, el HC Bienen busca generar una forma de convivencia entre niños de diferentes lugares, que conozcan la perspectiva del hockey en otros países y comiencen a desenvolverse en un nivel multicultural.