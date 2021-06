Guanajuato presume nuevos campeones nacionales de atletismo

Querétaro, Qro.- En pruebas de velocidad, semifondo y fondo, Guanajuato cuenta con nuevos monarcas nacionales de atletismo.

La leonesa Cecilia Tamayo ha vuelto por sus fueros y prueba de ello es el triunfo obtenido en los 100 metros planos del Campeonato Nacional de la especialidad que se lleva a cabo en la pista del nuevo Estadio Olímpico de Querétaro.

Tamayo Garza hizo oficial un crono de 11.41 segundos, seguida de las regiomontanas Iza Flores y Mónica Ortiz, quienes dejaron tiempos de 11.97 y 12.04, respectivamente. La mala noticia para la oriunda de la capital del calzado es que se quedó lejos de la marca clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Desafortunadamente no logramos esa marca, pero está bien, fue una buena carrera, me ayudó para saber que tengo que mejorar, cuales son las cosas en las que debo trabajar mas y me sentí bien, la estrategia era tener una buena salida, no perder el enfoque y ya en los últimos metros mantener la aceleración”, manifestó Cecy que todavía aspira a conseguir la plaza olímpica en los 200 planos.

Por su parte, “La Gacela” Laura Galván, ya clasificada a la máxima justa deportiva en tierras niponas, hizo validos los pronósticos al ganar los 1,500 metros planos con un registro de 4:19.31 minutos. El podio lo completaron la mexiquense Alma Cortés con 4:19.72 y la jalisciense Úrsula Sánchez con 4:26.92, mientras que la también “guanajua” Sabrina Salcedo ocupó el cuarto casillero con 4:27.04.

“Estoy feliz porque se siguen logrando los objetivos que teníamos, la verdad esta era una competencia que no estaba preparando, pero se siente bien reafirmar el nivel en el que estoy, me siento sana y ahora a pensar en lo que viene”, comentó la campeona panamericana de los 5 mil metros planos.

Asimismo, el leonés Eduardo Rodríguez tampoco pudo dar la marca para Tokio 2021, sin embargo, se acreditó los máximos honores de los 5 mil metros con 14:08.25, muy por debajo del 14:12.80 y 14:16.51 que establecieron el capitalino Abraham Hernández y el veracruzano Víctor Montañez.

“Me sentí muy bien, por ahí del kilómetro tres traía mucho aire y si seguía así estaba seguro que iba a ganar, tampoco es que haya planteado algo en la carrera, atrás venían los más rápidos de México, entonces no podía planificar algo y sólo ataque”, apuntó Rodríguez.

Cabe destacar que este evento de igual forma reparte boletos para el Mundial Sub-20 a celebrarse del 17 al 22 de agosto en Nairobi, Kenia y para los Juegos Panamericanos Juveniles que se realizarán el próximo mes de noviembre en Cali, Colombia.

Campeonato Nacional de Atletismo

Resultados Finales

100 Metros Planos (Femenil)

Atleta Estado Tiempo

1 Cecilia Tamayo Guanajuato 11.41

2 Iza Flores Nuevo León 11.97

3 Mónica Ortiz Nuevo León 12.04

1500 Metros Planos (Femenil)

Atleta Estado Tiempo

1 Laura Galván Guanajuato 4:19.31

2 Alma Cortés Estado de México 4:19.72

3 Úrsula Sánchez Jalisco 4:26.92

4 Sabrina Salcedo Guanajuato 4:27.04

5000 Metros Planos (Varonil)

Atleta Estado Tiempo

1 Eduardo Rodríguez Guanajuato 14:08.25

2 Abraham Hernández Ciudad de México 14:12.80

3 Víctor Montañez Veracruz 14:16.51

7 Mario López Guanajuato 14:46.58