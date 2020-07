Guanajuatense espera mejor temporada con Iberconsa Vigo de España

Una mejor temporada con Iberconsa Vigo de España espera tener el basquetbolista guanajuatense de origen salmantino, José Salvador Sandoval González quien al momento de ser interrumpida la temporada por la Pandemia del Covid – 19 marchaba séptimo lugar de la tabla y sin posibilidad de avanzar a finales, finalmente la competencia fue dada por concluida sin que se diera un campeón.

Al respecto comenta, “la temporada en la Liga de Basquetbol Sobre Silla de Ruedas de España se dio por terminada hace unas semanas atrás sin que se diera un campeón, inicialmente se había suspendido, sin embargo, ante la persistencia del problema sanitario que se vive se dio por terminada”.

A ello agregó, “al momento de la suspensión íbamos séptimos, sin posibilidad de entrar a las finales ni nada, ya solo era terminar la liga y listo; en lo individual iba bien, con mayor protagonismo, la verdad muy a gusto y muy bien adaptado, los resultados no fueron los esperados, pero individualmente me ayudó bastante cambiar de equipo (zic)”.

José Salvador Sandoval llegó al equipo Iberconsa Vigo de España en el mes de Septiembre del año pasado, siendo esa su primera temporada con mencionado club y cuarta en España.

Anteriormente, por tres temporadas en fila formó parte del Club Mideba Extremadura de Badajoz, quinteto con el cual hizo historia en su última temporada al terminar la primera vuelta en calidad de líder e invicto, record que nunca antes había logrado el cuadro pacense, además de conseguir un tercer lugar dentro de la Final Four de la Liga de España y campeonato en la Copa de Europa, ascendiendo de la Euroliga 2 a la Euroliga 1.

Ahora, como parte del Club Iberconsa Vigo de España, desde casa busca mantenerse en mejor forma física para lo que será su segunda temporada, “la nueva temporada está programada para iniciar el 31 de octubre de este año, siempre y cuando no se tengan complicaciones como las que se han venido registrando por la Pandemia”.

Así también destacó, “para la nueva temporada estaría viajando a España entre mediados y finales de septiembre; ahorita al parecer no hay vuelos de México a España, habrá que ver con el paso del tiempo, si esto se quita o sigue así”.

Así también destacó, “en lo personal no he podido entrenar como tal baloncesto, mi silla de ruedas está en España, estoy teniendo acondicionamiento físico con un entrenador, entrenamos solo él y yo, estamos entrenando un poco para no perder el ritmo, no he tocado para nada de balón y la silla, sin embargo, es igual de importante mantener la condición física, aunque sea ahorita de esta manera, estamos manteniéndonos activos”.

Luego de alcanzar el país de España uno de sus picos más altos por la Pandemia y ante el confinamiento al cual fueron dispuestos los ciudadanos de aquel país, el atleta salmantino pudo regresar a México en el mes de Abril con el apoyo del consulado de México y del Club de Básquetbol Sobre Silla de Ruedas, Iberconsa Vigo de España.

Para terminar invito a la población salmantina a tomar en cuenta las medidas sanitarias y protocolos establecidos para mitigar los efectos de la Pandemia, “evitemos salir a la calle si no es necesario, lavado de manos frecuente con agua y jabón, el uso del cubre bocas en la vía pública y la sana distancia”.