Iván Nemesio Herrera, una década impulsando el Deporte Adaptado en Salamanca

A pesar de ser complicada la labor de entrenador dentro del Deporte Adaptado por la falta de difusión, promoción, apoyos y espacios adecuados en las unidades deportivas de la localidad, Iván Nemesio Herrera Tierrablanca, se dice contento de haber escogido el camino del Deporte Adaptado, sueña con clasificar a alguno de sus pupilos a Juegos Paralímpicos y Mundial de Para Atletismo.

Como entrenador ha conseguido medallas con diversos atletas para Guanajuato en Juegos CONADE, anteriormente conocida como paralimpiada nacional

Al respecto comenta: “Son trece años al frente del Deporte Adaptado, han sido muchas enseñanzas, estoy muy contento de haber escogido este camino, son unas personas que le echan el doble para sobresalir, ha sido complicado, me he preparado mucho en relación a la metodología y todo lo referente a Ciencias del Deporte, a la fecha muy contento por los logros obtenidos con todos ellos”.

Enfatizó: “Ha sido complicado, nada fácil, si de por si no es sencillo el desarrollo de un deportista..., en Salamanca no hay una sola unidad deportiva adaptada para personas con discapacidad, pero eso no nos ha quitado las ganas de sobresalir y hemos buscado como resolver esos problemas y echándole ganas con lo que tenemos”.

La falta de infraestructura deportiva en deporte adaptado no le ha quitado las ganas de buscar sobresalir con sus pupilos dentro del Deporte Adaptado.

A lo largo de 13 años, el equipo salmantino de Deporte Adaptado ha llegado a sobresalir a nivel internacional con Israel Tierrablanca Valencia, ha sido el mejor deportista que ha tenido Salamanca y Guanajuato en cuestión de lanzamientos, “el llegó a obtener récord continental, ningún atleta de Guanajuato de pista y campo lo tiene, fue Top Ten del ranking del mundo, estuvo entre los primeros diez, nunca perdió una sola competencia, se fue invicto, todos los años que compitió no perdió, ganó Juegos Para nacionales, competencias de categoría y eventos de Asociación”, recordó Iván Herrera.

Otros de los atletas salmantinos de Deporte Adaptado con clasificación internacional fue De igual Norma Alexa Marin Aboytes con clasificación internacional y Luis Angel Bravo con doblete de plata en serial mundial de Nuevo León 2022 y Xalapa Veracruz 2023, “con él fue algo muy bonito todo este poco tiempo que estuvo, porque es un atleta muy responsable, con una familia muy responsable, pero el destino nos jugó una mala pasada con él, de lo contrario este año estuviéramos compitiendo para eventos internacionales”.

Por lo pronto, la única competidora del equipo de Deporte Adaptado con clasificación internacional es Norma Alexa Marín, medallista de bronce en World Para Atlétics Grand Prix 2022 y cuarto lugar por segundo año consecutivo en Grand Prix 2024, ahora se prepara para el clasificatorio a Juegos Paranacionales CONADE 2024.

Dentro de los Juegos Paranacionales CONADE, antes conocida como Paralimpiada Nacional, el equipo salmantino de Deporte Adaptado, ha conseguido importantes logros para el estado de Guanajuato al registrar memorables participaciones en disciplinas como paratletismo, paranatación y powerlifting.

Algunos de los para atletas salmantinos que han logrado en su momento colgarse medallas dentro de los Juegos Paranacionales ha sido Israel Tierrablanca Valencia con medalla de oro en la prueba de 100 metros planos, oro en lanzamiento de bala y oro en lanzamiento de disco; Jesús Padilla Santoyo con medalla de oro en Lanzamiento de Disco, así como oro y plata en impulso de bala; Miranda Mariel Camacho Rodríguez con medalla de plata en 100 metros y bronce en lanzamiento de disco; Luis David Avandaño Hernández con medalla de bronce en 100 metros planos; Carlos Iván Montenegro Carmona con medalla de bronce con impulso de bala; Daniel Almanza Martínez con medalla de oro en lanzamiento de disco, oro en impulso de bala y oro en lanzamiento de jabalina; Norma Natalia Govea con medalla de plata en lanzamiento de disco; Luis Angel Bravo con medalla de plata en impulso de bala, Norma Alexandra Marín con medalla de bronce en lanzamiento de disco; Maximiliano Mena Amador con medalla de plata en lanzamiento de jabalina y metal de plata en impulso de bala; Felipe Santiago Michel Ibarra con medalla de oro en 100 metros libres, oro en 100 metros mariposa, bronce y plata en 200 metros libres, bronce en 50 metros libres, y bronce en 50 metros mariposa.

Para terminar destacó que su mayor sueño como entrenador es lograr clasificar con alguno de sus pupilos a Juegos Paralímpicos y Mundial de Para Atletismo, “para eso me sigo preparando, con Israel ya nos sentíamos en Tokio, sin embargo, decidió cambiar el rumbo de su vida y no se logró el objetivo”.