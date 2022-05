Golpe de autoridad del campeón defensor Transportes Salamanca

Con una zona defensiva improvisada pero a la altura de las circunstancias, una media cancha bien trabajada por Iván Alvarado, Carlos Vázquez y Pedro Esquivel, además de la contundencia de Jesús Lara, Edson “Loco” Rodríguez y pegada de Jonathan “Burrito” Miramontes, así como la gran actuación en penaltis del portero Jonathan “Tona” Camacho, el equipo Transportes Salamanca, registra jornada redonda al quitar el invicto y ganar punto extra en penaltis al Atlético San Luis Rey de la Paz.

El duelo de la jornada cuatro del torneo intersemanal entre el líder e invicto hasta ese momento San Luis Rey de la Paz y el vigente campeón Transportes Salamanca se jugó en el estadio Municipal “El Internado” de aquella localidad, arrancando el partido en medio de la rechifla de la afición ludovicense que además de ver perder el invicto en tiempo reglamentario se chutó la tanda de penaltis por el punto extra donde su equipo tampoco la libró, llevándose el equipo Transportes Salamanca los cuatro puntos a sus alforjas que le permiten mantenerse al acecho del liderato.

La escuadra dirigida por Roberto “Castor” García tocó primero la puerta a través de un tiro libre directo cobrado por el ex americanista y campeón de Copa MX con Necaxa, Pedro Esquivel, su disparo pasó rosando el poste.

Posteriormente, el conjunto local generó una y otra vez sensación de peligro e incluso realizó un disparo al poste, además de enviar el balón al fondo de la red en fuera de lugar bien sancionado por el cuerpo arbitral.

Sin embargo, alrededor del minuto 22, el ex cementero Iván Alvarado se quita de encima a varios jugadores y por el centro del terreno de juego filtra el balón hacia el ex canterano del Cruz Azul y ex campeón en Liga de Ascenso, con Alebrijes de Oaxaca, Jesús Lara, letal jugador que la prende sobre la marcha al fondo de la portería resguardada por Francisco “Loco” Barrón.

Dos minutos después, el aguerrido delantero y campeón de goleo en Torneo de Los Soles, Edson “Loco” Rodríguez, fiel a su estilo aprieta al portero a quien obliga a estrellar el balón en él saliendo proyectado al fondo de la portería ante la incredulidad de la afición ludovicense.

La escuadra visitante una vez más incrementa la ventaja a su favor en jugada armada por Iván Alvarado, quien asiste al ex campeón con Irapuato y Monterrey, Jonathan “Burrito” Miramontes, este con fuerza y colocación la clava de primera intensión.

En los últimos minutos del primer tiempo, el equipo local intento reaccionar, generando sensación de peligro si mayor consecuencia.

Un remate de Jesús Lara realizado al inicio del segundo tiempo estuvo a nada de mover el marcador.

A la postre, el equipo anfitrión a través de César “la chivita” Vallejo y Hugo Rodríguez meten en apuros al guardameta Jair “Tona” Camacho, quien responde a la oportunidad con atajadas de “alfombra y caravana”.

Pedro Esquivel con disparo de larga distancia tras un rechace obliga a la defensiva a revolverse sobre la línea de gol, evitando así el cuarto gol en contra.

Después un disparo de César “la chiva” Vallejo pasa rozando la base del poste del equipo visitante, sin embargo, a la siguiente que tuvo no perdona, y con todo el colmillo del mundo gana la posesión del balón a los defensores para definir sobre la salida del guardameta.

De cara la recta final del partido, modificaciones realizadas a lo largo del segundo tiempo por Roberto “Castor” García, rinde frutos en jugada donde participa el revulsivo Gustavo “Chetos” Rodríguez, Alexis Topete y Marco Valenzuela, este último de primera intensión y sobre la marcha saca potente disparo a primer poste, sellando así la victoria a favor del vigente campeón e invicto, Transportes Salamanca.

Con la victoria decretada a favor de los salmantinos, se disputó un punto extra en tanda de penaltis donde el guardameta Jair “Tona” Camacho ataja el primero y séptimo disparo.