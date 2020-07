Goleador del Salamanca FC ya entrena con Lobos ITECA

A partir de este lunes Carlos Axel Hernández Bazana, último goleador del equipo Salamanca FC comenzó a entrenar en el estado de Querétaro con el Club Lobos ITECA, escuadra con la cual jugará la temporada 2020 – 2021 de Tercera División.

Con el equipo Salamanca FC estuvo tres temporadas consecutivas.

Al respecto Carlos Hernández comenta, “ya estamos entrenando en Lobos ITECA, aunque a partir de la próxima semana arranca la pretemporada”.

A ello agregó, “me encuentro bien, se comunicaron conmigo y me dijeron que ya me habían visto jugar, que me presentara este lunes ya para quedarme, apenas tenemos dos días entrenando, no quería quedarme sin equipo y acepté venir, es una muy buena oportunidad que a mí y a otros compañeros nos está brindando esta institución bien formada”.

Con respecto al equipo Salamanca FC de Tercera División comentó, “inicialmente se comunicó con nosotros la Nueva Administración para darnos a conocer que iban analizar la continuada de la franquicia en Salamanca, a la fecha no sabemos algo más, a partir de ese momento comenzamos a buscar nuevos horizontes en algún otro equipo, y las oportunidades han comenzado a llegar, no queremos quedarnos sin jugar”.

Enfatizó, “en Lobos ITECA me he sentido bien, al frente del equipo se encuentra el Prof. Pasallo, esperamos hacer un buen torneo”.

Para terminar comento, “no esperábamos que pasara esto con el equipo Salamanca, aun no nos han dado las bajas, ni tampoco nos han dicho si el equipo se queda o se va”.

Como jugador profesional, Axel Hernández, debutó con el equipo Salamanca FC, escuadra con la cual estuvo tres temporadas consecutivas, siendo la temporada inmediata anterior en la cual tuvo su mejor rendimiento ofensivo al registrar 13 anotaciones; un triplete, dos dobletes y el resto (ocho goles) uno por partido.

Mientras tanto, en la temporada 2018 – 2019 marcó seis goles producto de un hat trick, un doblete y un gol, y en su primera temporada como “guinda” no marco una sola anotación, alineando solo 312 minutos en ese certamen.