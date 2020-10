Gol de salmantino destaca entre los mejores cuatro de la Sub 17

Salamanca; Gto. (OEM – Informex). Con un gol de bandera marcado en la jornada 12 del Torneo Guardianes 2020, el jovencito salmantino Yahir Juárez Acosta capitán del equipo León posicionó su anotación como una de las mejores cuatro de la categoría Sub 17.

En la jornada reciente Moisés Yahir Juárez Acosta con gran técnica individual marcó su tercer gol del Torneo Guardianes, siendo este reconocido por la Federación Mexicana de Fútbol.

La anotación se registró alrededor del minuto 22 del primer tiempo en tiro libre directo que cuelga del ángulo con tremenda curva cobrada a segundo poste.

El gol del jovencito salmantino abrió la puerta de la victoria para el equipo León quien al minuto 45 puso cifras definitivas con la segunda anotación del partido.

Con respecto a su tercer anotación registrada en el presente certamen que le permite rebasar las dos decenas de anotaciones desde su incorporación a Fuerzas Básicas al Club León, el jovencito salmantino comenta, “contento de sumar otro gol, ya se había practicado, que bueno se dio, ahora a seguir trabajando”.

En relación a la participación registrada por el equipo en sus últimos enfrentamientos donde incluso llegó a hilvanar tres derrotas en fila comenta, “contra Querétaro se manejó el partido y se dio el resultado, contra pumas se nos complicó y un autogol nos impidió seguir sumando, fue un partido cerrado, seguramente así tendremos muchos más, esta vez obtenemos el triunfo de visita ante Atlético San Luis y estamos ahí entre los primeros nueve de la competencia, eso nos motiva a pelear por un boleto a la liguilla, vamos a seguir trabajando y esforzándonos cada día que las oportunidades siguen dándose allá arriba”.

A ello agrega, “el gol que esta ocasión marqué fue a balón parado, lo estuve practicando que bueno se dió, me estoy dando cuenta que está entre los primeros cuatro goles de la jornada, ahora a seguir sumando y mirar para arriba, a prepararnos muy bien para la fase que sigue o próximos partidos, importante no perder el ritmo de juego para poder llegar más bien a lo que sigue (zic)”.

Desde su incorporación a Fuerzas Básicas del Club León, Yahir Juárez ha marcado 21 anotaciones con el registrado en jornada reciente, tres en sub 13, ocho en Sub 15 y diez en Sub 17. Además dentro de este torneo ya tuvo oportunidad de debutar en el equipo Sub 20 de los Esmeraldas del León.

El siguiente partido del equipo León Sub 17 será el lunes 5 de octubre cuando reciba al benjamín Mazatlán.