Giovanni Frisione busca revancha personal con Petroleros de Salamanca C FC

Luego de haber debutado en Liga Premier Serie A con el equipo de su ciudad natal y tras haber quedado campeón en la zona B de Tercera División Profesional como parte del equipo Aguacateros de Peribán, el irapuatense, Giovanni Frisione Prieto, asegura que desde el inicio de la temporada buscará el campeonato con su nuevo equipo, Petroleros Salamanca C FC.

Al respecto, el jugador guanajuatense oriundo de la ciudad de las Fresas manifestó encontrarse agradecido con el equipo Petroleros Salamanca C FC por haberlo recibido con los brazos abiertos, ahora buscará corresponder sobre el terreno de juego.

“Me estoy acoplando rápido, el grupo está unido, me recibieron muy bien, he ido avanzando poco a poco, estamos retomando pretemporada para llegar bien al arranque de la competencia”, destacó Frisione.

A ello agregó, “el equipo Petroleros Salamanca cuenta con una base sólida de jugadores de la temporada anterior, el equipo está fuerte, poco ha poco han ido llegando más personas y refuerzos, haremos un buen complemento”.

El nuevo integrante del equipo Petroleros Salamanca C FC asegura que el equipo cuenta con una base importante de jugadores. / Fotos/Miguel Manjarrez

Con respecto al paso que tuvo en Liga Premier Serie A con el equipo de natal ciudad comentó, “lastimosamente no fue lo que esperaba, aprendí mucho y por eso estoy aquí otra vez en Liga Premier, para dar lo mejor que tengo”.

Con respecto a las expectativas en su nuevo equipo destacó, “desde un inicio buscar el campeonato, no hay otra opción y seguir adelante”.

A lo largo de su naciente trayectoria como futbolista profesional, el jugador fresero ha sido campeón de zona con Aguacateros de Peribán en Tercera División, además de conseguir el ascenso a Liga Premier, donde debuto con Irapuato e incluso llegó a formar parte de las Fuerzas Básicas del Club León.

Para terminar se dijo contento con el equipo Petroleros de salamanca por haberle recibido con los brazos abiertos en esta nueva oportunidad de buscar trascender dentro del futbol profesional.