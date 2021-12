Gerardo “Tanque Gol” Martínez, el tapatío que comienza a sonar en Salamanca

El tapatío, Gerardo “Tanque Gol” Martínez Meza, ha comenzado a sonar dentro del futbol salmantino, recientemente marcó cinco anotaciones para el equipo Constructora MLC para un total de siete en lo que va de la presente edición del Torneo de Los Soles.

Al hablar sobre la reciente participación registrada en jornada cuatro de Los Soles comentó, “tenemos un buen plantel para aprovechar de estos partidos que no son tan duros, sabíamos que el rival no tenía tanta gente de nombre y debíamos de aprovechar para hacer la mayor cantidad de goles posible (zic)”

La media decena de goles registrada por él ante Real San Miguel, tuvieron dedicatoria especial, “a la familia que siempre está apoyando, la afición que viene apoyar y al equipo que nos da la confianza al llamarnos y dar el cien por ciento como siempre se da por todos lados”.

Luego de cuatro jornadas desarrolladas, el jugador tapatío del equipo Constructora MLC ha marcado gol en siete ocasiones, anteriormente lo hizo en jornada uno donde dio el triunfo al cuadro salmantino sobre Oro Manuel Doblado, posteriormente en jornada dos dentro del clásico salmantino ante Loma de Flores y ahora en jornada cuatro se despachó con la “cuchara grande”.

El integrante del equipo Constructora MLC es oriundo de la ciudad de Guadalajara, estuvo un tiempo jugando en Liga Premier como parte del equipo Irapuato y Celaya, de ahí que no desconoce la zona y viene para acá.

Al respecto señala, “me siento muy bien, tengo varios amigos con los cuales he compartido anteriormente equipo, la unión está muy buena y contento de estar ahora con el equipo Constructora MLC”.

Dentro del torneo de Los Soles es su segunda participación, anteriormente formó parte de la Ortiga Irapuato, escuadra con la cual alcanzó una semifinal hace algunos años atrás.

Ahora ha llegado al equipo Constructora MLC con etiqueta de goleador y sobre lo cual subraya, “el partido reciente se prestó para hacer la mayor cantidad de goles y si se puede pelear el goleo que bueno, lo importante es que el equipo vaya bien y quedar campeones, objetivo principal”.

Con respecto a experiencia acumulada como jugador profesional destaca, “tuve la dicha de jugar final con Irapuato y una semifinal con Celaya en Liga Premier, además de debutar dentro del Torneo de Copa, son las experiencias más fuertes vividas a ese nivel”.

A ello agrega, “sabemos que vienen partidos más fuertes, de mucha presión, estamos preparados para ello (zic)”.

A lo largo de diez años, Gerardo “Tanque Gol” Martínez, estuvo enrolado en equipos profesionales, “desde los 16 años y hasta los 26 años, inicie en tercera división de Zapotlanejo, a los 18 años llegué a las Fuerzas Básicas del Club Atlas, ahí estuve cinco años, ganamos una final de ascenso de Liga Nuevos Talentos a Liga Premier, después llegué al Club Irapuato, Celaya, Yalmakan de Chetumal y recientemente terminé en Jaguares de Jalisco, en la Liga del Balompié, siempre jugando de delantero o extremo”.

A pesar de llegar al equipo Constructora MLC con etiqueta de goleador señala, “como profesional tuve la suerte de marcar no tanto como goleador, en Irapuato me fue bien en ese sentido, siempre he marcado y he tenido gol, aunque no he destacado como tal o goleador nato, siempre colaboro con el equipo (zic)”.

Como profesional, uno de sus mejores goles que recuerda fue de chilena en Liga Premier, contra Interplaya del Carmen.

Para terminar señalo, “el torneo de los Soles es de alta competitividad, sabemos que hay muchos jugadores ex profesionales e incluso algunos saliendo, otros con demasiado recorrido dentro de este certamen, es un torneo de mucho prestigio donde hay oportunidad de jugar para todos, ex profesionales o no”.

El mote de “Tanque Gol”, nació durante su paso con el equipo Irapuato de Liga Premier, ahí fue bautizado con ese apodo por ser un jugador con físico y choque, siempre aguerrido, que no da por perdido un solo balón, además de tener gol.