Gana Cerveceros La Luz en Béisbol Petrolero

Gran triunfo de la novena Cerveceros La Luz se registró en jornada 16 de la categoría primera fuerza del Béisbol Petrolero al derrotar con pizarra de 8 – 3 al equipo Sección 24.

El cotejo se desarrolló en el campo “Ing. Antonio M. Amor” donde el equipo Cerveceros La Luz en apertura del primer rollo inaugura la pizarra con dos carreras enviadas al plato, aunque en el cierre de la misma entrada Sección 24 acorta distancia con una carrera.

La novena Cerveceros La Luz se encamina a la victoria en apertura del tercer rollo con rally de seis carreras, mientras que el equipo Sección 24 responde con dos.

Para el resto de las entradas el equipo Cerveceros La Luz logra mantener la ventaja a su favor al no volverse a mover la pizarra. Pitcher ganador Juan Carlos Escoto y perdedor J Jesús Garza.

El equipo Cerveceros La Luz tuvo como mejores bateadores a José Escoto 3 VB 1 C 2 H, Juan Diego Vega 3 VB 2 C 1 H, Manuel Zavala 4 VB 1 C 2 H y Juan Carlos Escoto 2 VB 1 C 1 H.

Mientras tanto el equipo Sección 24 tuvo como mejores al bat a Rolando Mariño 2 VB 1 C 1 H 1 H2, J Jesús Garza 3 VB 1 H y Brayan Olvera 3 VB 1 H.

Con este triunfo Cerveceros La Luz se mantiene en la pelea por los primeros lugares del stading, mienras que Sección 24 no ha logrado alejarse de los últimos sitios.