Gabriel “Gaby” García recordado como “El Oro negro de Salamanca”

Como “El Oro Negro de Salamanca” se le recuerda al jugador ex profesional salmantino Gabriel “Gaby” García Hernández quien a lo largo de siete años formó parte del equipo Chivas Rayadas del Guadalajara donde obtuvo un campeonato y un subcampeonato de goleo en 1era División, además de tener a la fecha el record de mayor cantidad de anotaciones en torneos cortos del propio Club.

Además Gabriel “El Gaby” García desde hace 17 años dirige la Escuela Chivas Salamanca que ha comenzado a sobresalir en últimas ediciones del torneo nacional de inter franquicias, además en su pasado reciente tuvo oportunidad de regresar a su “alma mater” como auxiliar técnico de fuerzas básicas.

En el marco del 114 Aniversario de fundación del Club Guadalajara, el jugador salmantino Gabriel “Gaby” García Hernández recordó su paso por el equipo de sus amores, así como su trayectoria deportiva dentro del futbol profesional.





Se desarrolla como futbolista en Salamanca





Gabriel “el Gaby” García jugó de 1991 a 1998 en el Club Chivas del Guadalajara, sueño que comienza hacer realidad gracias al apoyo de Armando Arellano y padres de familia que lo impulsaron a probarse en fuerzas básicas, antes conocidas como reservas.

Al respecto recuerda, “llegué a Salamanca a la edad de 3 años por cuestiones laborales de mí papá, él siempre fue Chiva de hueso colorado, gracias a él me llamó la atención el equipo y me surgió la ilusión de jugar en Primera División con el equipo Guadalajara, no le tocó a él verme jugar con el Club que siempre llevó en el corazón, lo perdí a la edad de 8 años, estoy seguro se habría sentido muy orgulloso”.

A ello agregó, “Comencé a jugar fútbol a la edad de 6 años en la Escuela Primaria Artículo con el Prof. Cisneros, los mejores jugadores pasaron a formar parte de la Selección Salamanca, participando en torneos estudiantiles desde su etapa municipal hasta el nacional donde incluso fuimos campeones (zic)”.





Ingresa al equipo de sus Amores, Las Chivas





La oportunidad de ir a las Chivas se dio gracias al apoyo de Armando Arellano y padres de familia de Salamanca quienes lo mandaron a probar a Fuerzas Básicas, anteriormente conocidas como reservas.

“Gracias al fogueo obtenido dentro de torneos estudiantiles e incluso dentro de la Liga Salmantina de Fútbol me quedé en el equipo Chivas Zapopan de Tercera División a cargo de Raúl Cortes, donde en 1991 comencé a jugar dentro del futbol profesional, siendo uno de los goleadores frecuentes del equipo”, señala Gabriel “el Gaby” García.

Entre 1991 y 1992 formó parte de la Selección de Occidente al lado de jugadores como Oswaldo Sánchez y Joel “el tiburón” Sánchez, quedando campeones.

A la postre fue tomado en cuenta para disputar en 1992 el Pre mundial Juvenil con sede Canadá, mientras que en 1993 fue delantero de la selección nacional mexicana dentro del Mundial Juvenil Sub 20 con sede Australia donde sobresalió y obtuvo el quinto lugar.

A su regreso, debuta en el máximo circuito del balompié mexicano contra Pumas, anotando un gol.

En este sentido señala, “en 1993 tuve un debut soñado, el equipo dirigido por Demetrio Madero no pasaba por buen momento, recibimos en esa ocasión en el estadio Jalisco a los Pumas, me tocó marcar el gol del empate y a la postre se da la voltereta al marcador, quedando el partido 3 – 2 a nuestro favor”.

El gol del empate que marcó en su debut lo recuerda de la siguiente manera, “se da un centro por el lado derecho y la agarro de bote pronto con control direccionado que sale fuerte arriba y entra pegado al travesaño (zic)”.

La anotación registrada en su debut quedó enmarcada con la expresión emitida por el comentarista Enrique –el perro- Bermudez quien lo catalogó como “El Oro Negro de Salamanca”.





Campeón y subcampeón de goleo con Chivas





Con el equipo de sus amores, Gabriel “Gaby” García obtuvo un subcampeón de goleo en el torneo Invierno 1996, teniendo en la actualidad el récord de goles anotados en torneos cortos del propio club con 13 anotaciones, seguido por Omar Bravo y el propio “chicharito” Hernández.

Un torneo donde Gabriel “Gaby” García ilusionó y se ganó el cariño de la afición rojiblanca, siendo pieza clave en aquella histórica goleada sobre el América, anotando un doblete

“Cuando uno es joven no se da cuenta de la magnitud de lo realizado, han pasado 24 años de aquel clásico entre Chivas y America, sin que a la fecha alguno de los dos haya rebasado el cinco cero, lo que puede transcender (zic)”, enfatizó el Gaby “García”.

Para el torneo Verano 1997 obtiene el campeonato con las Chivas, “fue un torneo intenso, me tocó jugar la final de ida y en la vuelta apoyé a mis compañeros desde la banca, sin duda, un gran logro haber conseguido el campeonato con el equipo con más afición y mexicanos en su plantel (zic)”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Beneficiarán a familias de Guanajuato con obras hidráulicas

En ese mismo año, participó dentro de la Copa Libertadores de América, siendo el “rebaño sagrado” el primer equipo mexicano en estar dentro de una competencia internacional de esta índole.





Obtiene título de Campeón en Honduras





En 1998, 1999 y 2000 jugó para el Club Morelia dentro de la Primera División, para después llegar a la Primera “A”, ahora Liga de Ascenso para la temporada 2000 - 2001 donde jugó con el Club Correcaminos.

En la temporada 2001 – 2002 jugó también en Primera “A” con el equipo Alacranes de Durango, así como en el año 2003 para el equipo Cruz Azul Hidalgo

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Son ya 15 fallecidos en Celaya por coronavirus

En el año 2004 Gabriel “el Gaby” García Hernández jugó en el país de Honduras, con el equipo Real España donde obtiene el campeonato bajo la batuta de Juan de Dios Castillo y al lado de jugadores como Carlos Pavón y Emilio Lucio.

“Una temporada donde jugué como creativo o volante por derecha, además de marcar seis goles me tocó dar muchos servicios de gol a mis compañeros”, subrayó el “Gaby” García.

Al siguiente año regresó a la Primera “A” del balompié mexicano, donde jugó en la ciudad de Salamanca, con el equipo Trotamundos para después retirarse del futbol profesional.





Se desarrolla como DT y tiene Escuela de Fútbol





Una vez retirado del futbol profesional estudió la carrera de Director Técnico en el ENDI de la ciudad de Morelia Michoacán, dirigiendo a la fecha al equipo Uriangato de Tercera División y al equipo Petroleros de Salamanca de Segunda División Profesional.

Así también se ha desempeñado como auxiliar técnico del equipo de la Piedad de Primera División “A”, y ha sido director técnico en los torneos FEMEXFUT Sub 13, Sub 15 y Sub 20.





EL DATO....



Nació en Salvatierra, aunque en Salamanca tuvo la oportunidad de desarrollarse dentro del fútbol.





Además desde hace 17 años dirige la Escuela Chivas Salamanca que en las últimas ediciones del torneo nacional de inter franquicias ha destacado con un campeonato obtenido en el año 2017 dentro de la categoría 2000, así como subcampeonatos en el año 2016 en la categoría 2002 y 2007, además de un campeonato de goleo en esta última categoría con Alice Soto, ahora jugadora profesional de la Liga MX y Seleccionada Nacional en categorías inferiores

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Alcaldesa Beatriz Hernández entrega comida dentro del plan juntos

Entre lo más destacado de la Escuela Chivas Salamanca a lo largo de este tiempo se encuentra Oscar Donovan actual portero en Fuerzas Básicas del Necaxa, Alejandro Avalos actual jugador de Fuerzas Básicas del Club León, Isaac Olguín actual jugador de Fuerzas Básicas del Club Pumas, Josué Castro actual jugador de tercera división al igual que Carlos Muñoz y Javier González, así como Alice Soto entre otros jovencitos salmantinos que han probado fortuna en diversas divisiones del balompié mexicano.

En este sentido comentó, “para mí es motivante que después de ir a trabajar como asalariado de Pemex, pueda regresar a las canchas con profesores capacitados y trabajar en la formación de nuevos talentos”.

Para terminar subrayó, “las puertas están abiertas a cualquier invitación para dirigir a nivel de futbol profesional