Futbolista salmantino becado por Tec. de Monterrey

Luego de su paso por Fuerzas Básicas del Club Pumas y por el Club Muxes de Tercera División Profesional, el portero salmantino, Isaac Alexander Olguín Juárez ha sido becado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Tec. de Monterrey), campus matriz.

El guardameta salmantino tenía tres propuestas de beca deportiva, algunas de tercera y segunda premier, sin embargo, él se decidió por la beca deportiva otorgada por el Tec. de Monterrey.

Al respecto, el futbolista salmantino comenta, “me contacto un profesor del tecnológico y me comentó que estaban interesados en mí, me venían siguiendo en varios partidos y era de su agrado, me comentaron todo el proyecto que tienen y la verdad que no lo pensé dos veces y sin dudarlo dije que sí, las instalaciones son de primer mundo, el trato con ellos, todo está de diez, está perfecto”.

A ello agregó, “me siento muy contento y afortunado por formar parte de una de las mejores universidades de México y Latinoamérica tanto en lo académico como en lo deportivo, actualmente son los actuales campeones nacionales de la Liga Universitaria de Futbol y vamos a participar en los Panamericanos representando a México, siento que es un buen reto para mí por el alto nivel educativo y deportivo que aquí se tiene”.

Isaac Olguín, a partir de este lunes empieza a entrenar en el equipo Borregos de Monterrey, además de cursar la Ingeniería en Innovación y Proyectos, “es una buena oportunidad para seguir creciendo en el tema educativo y deportivo, siento que voy a crecer como persona; todo esto no es más que gracias al esfuerzo realizado durante todos estos años y al apoyo de mis padres y abuelos”.

En relación a su trayectoria deportiva como futbolista profesional comenta, “la verdad que para mí el sueño aún no ha terminado, estaré jugando dentro de una liga universitaria muy competitiva y de alto nivel, estoy emocionado y orgulloso por esta oportunidad, ahí seguiré forjando mi carácter futbolístico, acumulando experiencia y qué mejor de la mano de una carrera universitaria (sic)”.

La oportunidad de recibir beca deportiva por parte del Tec. de Monterrey surge gracias a su disciplina, talento y desempeño mostrado como futbolista profesional.

A lo largo de la temporada 2021 – 2022, Isaac Olguín, formó parte del icónico Club Muxes de Tercera División Profesional (TDP), escuadra con la cual fue súper líder nacional en calidad de invicto con 27 partidos ganados y tres empatados, además de recibir un gol de los cuatro que aceptó el equipo durante la fase regular, en liguilla llegaron hasta cuartos de final luego de superar los 16avos y octavos de final.

Así también, con el Club Deportivo Muxes jugó la final de la Copa Conecta, torneo oficial celebrado entre los equipos de la Liga Premier de México y la Liga Tercera División Profesional (TDP).

La Copa Conecta se disputó a eliminación directa, siendo en total cuatro las etapas jugadas para ser decretado un campeón, el Club Deportivo Muxes se quedó con el subcampeonato.

A lo largo de su estadía con el Club Muxes, el jugador recibió un total de cinco goles, dos en Copa Conecta, una en fase regular de la TDP y dos en la liguilla TDP.

Previo a su paso por el Club Deportivo Muxes, Isaac Olguín, formó parte de las Fuerzas Básicas del Club Pumas, ahí obtuvo tres títulos: campeón del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX Sub – 17, campeón en Liguilla de Filiales Liga Premier Serie “A” y campeón en liguilla de Tercera División sin derecho al ascenso.

Así también tuvo la oportunidad de realizar gira por Francia con el equipo Pumas Sub – 17, enfrentando a equipos como PSG, París FC, AS Mónaco y Helsinki.

Emergido de la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil, inicialmente formó parte de las Fuerzas Básicas del Celaya, registró participación en el equipo de Tercena División Profesional sin derecho al ascenso, ahí se ganó un lugar dentro de la Selección de Tercera División categoría 2002 y Menores, recibiendo en dos ocasiones convocatoria para concentrarse en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El guardameta salmantino Isaac Olguín heredó de su abuelo y su papá el gusto y cariño por la portería, siendo su abuelo Alejandro Olguín quien jugó futbol profesional con la Jaiba Brava del Tampico Madero.

Ahora Isaac Olguín gracias a beca deportiva jugará dentro de la Liga Nacional Universitaria con los Borregos del Tec. de Monterrey, además de cursar ahí sus estudios universitarios.