Futbolista salmantina podría ser doblemente mundialista este mismo año 2022

Con amplía posibilidad de ser doblemente mundialista este mismo año regresó de la Copa del Mundo Sub – 20 de Costa Rica, la jovencita guanajuatense de origen salmantino, Alice Fernanda Soto Gallegos; inmediatamente se reportó con el equipo Pachuca de la Liga MX Femenil.

En la Copa del Mundo de Costa Rica, la Selección Nacional de México Sub 20 obtuvo dos empates (ante Nueva Zelanda y Colombia), así como un histórico y cardiaco triunfo con el cual dejo en la orilla a Alemania.

En este mismo año podría jugar el mundial Sub 17 Femenil.

En todos los partidos de la fase de grupos, Alice Soto, ingresó de cambio e incluso puso a “temblar” a las colombianas con un disparo al travesaño, además de jugar al tú por tú a las teutonas y revolucionar al equipo ante Nueva Zelanda.

Sin embargo, en cuartos de final, el representativo mexicano quedó eliminado un gol a cero por España; a instantes de ingresar de cambio, Alice Soto, tuvo para marcar el gol del empate, inmejorable oportunidad que deja escapar al volar su disparo cuando ya se coreaba a el gol.

Alice Soto al igual que sus compañeras lo intentaron, sin embargo, no les alcanzó para mantenerse con vida dentro de este certamen.

Esta primera experiencia mundialista ha dejado cosas positivas a la jugadora salmantina, aspectos en qué trabajar y mejorar, además con la oportunidad de seguir creciendo y repetir como seleccionada Sub 20 al ser la más pequeña de esta selección con solo 16 años de edad, aún le quedarían dos mundiales más por jugar al celebrarse cada dos años esta justa deportiva.

La plantilla de jugadoras para este mundial estuvo conformada por 17 jugadoras de la Liga MX Femenil, sin embargo, a su regreso las únicas que arribaron juntas a la Ciudad de México fueron Paola Manrique, María Canseco, Samantha López, Daniela Monroy, Paola Chavero, Natalia Mauleón Blanky Serrano y Alice Soto, futbolistas que militan en los clubes cercanos como Pachuca, Cruz Azul, Pumas y América.

En cuanto a Isabella Gutiérrez (quien es parte del equipo East Carolina University), América Frías (que juega para el Bay Área Surf) y Bridgette Marin (mediocampista del PSV), se despidieron en el aeropuerto de Costa Rica y cada una tomó el vuelo a su respectivo destino, mientra que Natalia Acuña partió para Tijuana, al tiempo que Celeste Espino, Kimberly Guzmán y Anette Vázquez se fueron para Guadalajara.

Ana Galindo también llegó a la Ciudad de México y aunque la tarea con la Sub 20 terminó, su trabajo continua con Selección Nacional de México Sub 17 Femenil, representativo nacional con el cual hace unos meses logró el boleto al mundial de la categoría a celebrarse del 11 al 30 de Octubre de este año, aunque este podría ser aplazado unos meses, ya que hace unos días FIFA dio a conocer que no se podrá celebrarse en la India.

Por lo pronto, la Selección Nacional de México Sub 17 Femenil a manera de preparación disputará la Womens Revelations Cup a disputarse del 31 de Agosto al seis de Septiembre en la ciudad de León, Guanajuato con la participación de la Selección Nacional de Colombia, Canadá y Chile, certamen en el cual también podría ser incluida la jovencita salmantina al ser una de las jugadoras que ha sido infaltable dentro del proceso para la Copa de Mundo de esta categoría, además de haber sido parte del grupo que compitió dentro del Premundial que se jugó hace unos meses en República Dominicana.

Mientras tanto, nivel de Club, podría ser tomada en cuenta para jugar el jueves de visita ante San Luis y el domingo de local ante Monterrey.