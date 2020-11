[Video] Diego Armando Maradona era fan del Chavo del 8

El mundo del futbol está de luto, Diego Armando Maradona Franco falleció este miércoles a los 60 años de edad de un paro cardíaco, fuera y dentro de la cancha Diego logró conquistar al mundo, en México era querido y admirado como un mexicano más.

Para el “Pelusa”, México era como su hogar así lo dejó ver en el 2005, cuando tuvo en su programa de televisión en el “La Noche del Diez”, al actor mexicano Gómez Bolaños.

Hoy se reúne con su ídolo Roberto Gómez Bolaños, quien murió el 28 de noviembre del 2014.

En aquella ocasión el astro argentino mostró su fanatismo y admiración a México y el Chavo del 8.

“Yo, lloro de risa con su humor y me hace muy bien”, mencionó el exjugador de la selección argentina a “Chespirito”.

Por su parte Gómez Bolaños, también declaró su admiración por el astro del futbol, señaló que nunca había gozado tanto un partido de balompié como cuando veía a Maradona pegado al pasto y al balón.

El personaje más grande en la historia del fútbol pic.twitter.com/IB9FeVlySr — Roberto Gomez Fernán (@ElAguila_Gomez) November 25, 2020

“Pase momentos muy malos en mi vida, cuando veía al Chavo me entraba una tranquilidad muy grande”, dijo Diego.

Al finalizar la entrevista con el comediante, el “Dios” del futbol abrió su corazón y expresó: “Yo viendo El Chavo, me siento mucho más libre, me siento mucho más tierno, quiero más a mi hijas, quiero más a la vida, me río, y por sobre todas la cosas, quiero seguir luchando para estar cada día mejor”.