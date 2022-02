Unión de Porcicultores a la final de futbol uruguayo

La Unión de Porcicultores no quita el dedo del renglón y quiere el campeonato del torneo de futbol uruguayo de la cancha del Instituto Irapuato, consiguiendo uno de esos triunfos que se disfrutan doble, reponiéndose de una desventaja de un par de goles en el primer tiempo, para apretar y dar la voltereta en el segundo, superando a la Unión de Solteros con marcador de 4 a 2.

Unión de Porcicultores va a la final del torneo.

Sensacional fue la reacción que se tuvo por parte del equipo de Gerardo González, quienes en algún momento del partido veían lejana la posibilidad de llegar a la final, pero sus jugadores enmendaron el camino para dar la voltereta y quedarse con la victoria.

Un choque programado a partir de las nueve de la noche en la cancha del Instituto Irapuato, llegando el equipo de los Porcicultores como el favorito para quedarse con el triunfo, luego de que fue el mejor equipo de la fase regular.

La condición de líder general lo mando directo a la semifinal, mientras que la unión de Solteros tuvo que afrontar un duelo de cuartos de final, mismo que gano para llegar con una gran motivación a este encuentro en busca de seguir avanzando al duelo definitivo.

Y la escuadra de los Solteros salió decidido a quedarse con el triunfo, sorprendiendo con un gran accionar a su rival no paso mucho tiempo cuando ya estaban en ventaja en el compromiso, poniendo contra la pared a su rival quien se vio sorprendido con el gol.

Fue al frente el equipo de Gerardo González, esperaban empatar en forma inmediata, pero en esos intentos de convertir, vino otra gran jugada de su oponente para volver a marcar, logrando el 2-0 con el que se fueron al descanso del medio tiempo.

El descanso sirvió para que la Unión de Porcicultores hiciera ajustes en el campo, siendo muy diferente el segundo tiempo para ellos, el objetivo era marcar el primer gol a la brevedad para motivarse y fue algo que sucedió.

No aguanto los embates del rival el equipo de la unión de solteros, los Porcicultores estaban motivados y no se conformaron con lograr la igualada, siguieron atacando hasta dar la voltereta al partido para quedarse con el triunfo por 4-2, logrando el pase a la gran final del torneo.