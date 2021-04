Un orgullo tener en formación a Natalia Muñoz: CEFFO Baja California

Estamos orgullosos por el desarrollo de nuestras deportistas, en específico de Natalia Muñoz González “Yaya”, quien desde hace dos años forma parte del Centro de Formación Infantil Femenil (CEFFO) Baja California, externó Elif Nacif López, responsable del programa de talentos deportivos.

Al respecto comentó, “hace dos años Natalia Muñoz hizo prueba con nosotros para ser candidata a una beca académica y deportiva, actualmente estudia en el Centro de Alto Rendimiento y vive en casa Club”

En ese sentido, la salmantina Natalia “Yaya” Muñoz, destacó, “el alto rendimiento que tenemos allá es muy importante, conforme te vas preparando vamos logrando muchas cosas; aparte de lo físico y deportivo está lo académico y mental, es toda una lección de vida estar viviendo en casa club, nos apoyan en todo”.





A lo largo de todo este tiempo ha contado con el apoyo incondicional de su familia.





Con respecto a la actividad deportiva que ha registrado en estos dos años como parte del CEFFO Baja California señala, “vamos a diversos torneos y copas nacionales, así también participamos en Estados Unidos y recientemente con la oportunidad de estar a prueba con el primer equipo del Club Monterrey y convocada a Selección Nacional de México Sub – 15”.

En cuanto a su primera convocatoria a Selección Nacional de México Sub 15 subraya, “antes que nada agradecida por apoyo profe quien confía en nosotros y tener la oportunidad de vivir la experiencia, el objetivo fue dar lo mejor, afortunadamente fui titular en los partidos que tuvimos y me gané el gafete de capitana, me tocó liderar el equipo”

A ello agregó, “fue una concentración de una semana y media, el proceso te va diciendo si sigues o hasta ahí se acaba, el objetivo más que nada es mantenerse y dar lo mejor en los torneos que se vengan”.





Como parte del CEFFO Baja California, Natalia Muñoz participa en diversos torneos.





Con respecto a invitación recibida para competir dentro de la Copa Internacional Girls Dallas con el equipo Filial Real Madrid Elite San Diego California comenta, “ha sido una grata experiencia, acudieron visores de las mejores universidades de Estados Unidos, también estoy trabajando por una beca deportiva en el extranjero”.

Y en cuanto a su reciente llamado para ir a prueba con el equipo estelar femenil del Club Monterrey mencionó, “nos estuvo observando el profesor Tito y el cuerpo técnico del primer equipo, agradecida por esta experiencia y con el profe que confía en nosotras y siempre ha estado ahí”.

Al hablar de sus sueños e ilusiones, ahora comienzan a abrirse oportunidades a nivel de futbol profesional y selección nacional destaca, “voy paso a paso, todo a su tiempo, las cosas van a llegar solitas y no apresurarme a lo que no”.

Enfatizó, “todo esto es muy motivador para una misma, ir a selección nacional de la categoría y ahora a prueba con un Club de la Liga Mexicana si es una motivación, si es una motivación, si ellas pueden porque nosotros no”.

Con respecto a lo que se avecina para Natalia Muñoz en materia de competencias con CEFFO Baja California, Elif Nacif López, contextualizó, “en el primer semestre del año por la zona geográfica en la que nos encontramos, participamos en torneos de Estados Unidos; en el segundo semestre del año en todos aquellos torneos que se organizan en México, con ello vamos teniendo esa proyección, entre más pequeñas llegan con nosotros, la proyección es más grande; nosotros manejamos niñas de siete a 18 años de edad, las promovemos e impulsamos para que agarren becas universitarias ya sea en Estados Unidos o México, van haciendo currículo deportivo para que en momento dado se les abran máss rápido las puertas, cuando se tiene currículo es más fácil acomodarse en clubs nacionales de alto nivel”.

Por lo anterior comentó, “nosotros buscamos convenio con rayadas de monterrey, quienes abren las puertas a candidatas que en momento dado puedan estar en el equipo profesional y con beca académica dentro de la institución”.





Desde hace dos años Natalia “Yaya” Muñoz forma parte del CEFFO Baja California.





Enfatizó, “Natalia ya estuvo diez días en evaluación con el primer equipo del Club Monterrey; las rayadas no tienen fuerzas básicas, manejan una plantilla de 26 a 28 jugadoras, de ahí por lo cual como candidatas llegan directamente a medirse con las jugadoras de jerarquía e incluso jugadoras mundialistas, es un parámetros para ellas y puedan darse cuenta hasta donde quieren llegar y si realmente es lo que quieren”.

Así también subrayó, “las puertas se van abriendo, vamos paso a paso, nos podemos apresurarnos con Natalia, esto es un proceso, todos se va ir dando en el tema profesional; hay un esfuerzo grande de Yaya quien a su corta edad está trabajando para cumplir con su sueño, tenemos la plena seguridad de que la vamos a ver en grandes niveles en Estados Unidos o Europa, por el nivel que trae a su corta edad, la vamos llevando paso a paso”.

Para terminar resaltó, “si lo crees, lo creas, es la mentalidad que tenemos, siempre pensando en grande, a nosotros nos gusta medirnos con los mejores del país, estar posicionados en lo mejor del país, no solo en el tema deportivo, sino en la vida también, más en el tema del futbol femenino que va creciendo en México y así seguir impulsando el futbol femenino”.

Mientras tanto Natalia “Yaya” Muñoz mencionó, “a todas las niñas y niños que están logrando un sueño y que quieran lograr uno, sigan adelante, todo se hace con esfuerzo y ganas”.