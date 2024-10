Trepidante eliminatoria de Copa en Liga Salmantina de Futbol

Salamanca, Gto.- Definidas quedaron dos finales y cuatro semifinales en diversas categorías del Torneo de Copa “Agustín Rodríguez Paredes”, de la Liga Salmantina de Futbol, organismo deportivo que a lo largo de 81 años de historia ha sido testigo de grandes batallas sobre el terreno de juego entre escuadras con la firme intención de llevarse a sus vitrinas la gloria deportiva.

▶️ AISTERBA San Pedro flamante campeón en Liga Popular de Futbol del Centro

La eliminatoria del Torneo de Copa correspondiente a la temporada 2024- 2025 arrancó con la fase de grupos en medio de una reorganización de categorías y nuevas reglas de juego encaminadas ha fortalecer la Liga Salmantina de Futbol.

Definidas dos finales y cuatro semifinales en Torneo de Copa de la Liga Salmantina de Futbol.

Una vez definidas las escuadras clasificadas a la fiesta grande del torneo de copa arrancó la fase de eliminatoria directa que hasta el momento tiene definida dos finales y cuatro semifinales en diversas categorías.

De acuerdo a eliminatoria directa reciente, los resultados por categoría fueron son los siguientes; en la Especial se jugaron octavos de final, Materiales La Fe Nativas (5) vs Cachorros Los Prieto (3), Colonia La Gloria (1) vs Constructora MLC (6), San Pedro (4) vs Deportivo MP Cerro Gordo (2) y Valencia Pamboleros (4) Los Pinos Tragasa FC (3).

En la categoría Primera Fuerza de igual manera se disputaron octavos de final, Diablos Rancho La Luz (4) vs Santia FC (3) (penales), Real Santiago (2) vs San Roque (0), San Juan (2) vs Deportivo RyR (1) y Constructora MLC (4) vs Pénjamo (2).

Diversas escuadras debutantes en Liga Salmantina de Futbol se encuentran metidas en fase de finales.

Así también, se jugaron octavos de final en la categoría Segunda Fuerza; La Luz (2) vs Ortelesa (1), GyG San Pedro (3) vs Los Pinos (2), Colonia 1910 (1) vs San Pablo (0), Colonia San José (1) vs Suterm/San Gonzalo (2).

Mientras tanto, en la categoría Tercera Fuerza, se definieron finalistas con semifinales; Deportivo Torres (3) vs Taxi Express (2), Troll 4Ta Transformación (2) vs Colonia Constituyentes (4) (penales).

De igual manera arrojó finalistas la categoría Cuarta Fuerza con los siguientes resultados de semifinales; Materiales la Fe (1) vs La Tinaja (6) y Rancho La Luz (2) vs Rancho Guadalupe (0).

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

Y la categoría Quinta Fuerza develó semifinalistas tras celebrarse los octavos de final; Atlético Chibambu (5) vs Abarrotes Conchis (0), Torino FC (3) vs Las Rosas (1), La Luz FC (3) vs FC Felipe Ángeles (2) y Mapaches FC (2) vs Villas 400 (0).