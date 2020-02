Transportes Salamanca mentalizado en ganar partido de ida en semifinal

Para el primer episodio de la semifinal relativa a la 39 edición del Torneo de Los Soles, la directiva y el cuerpo técnico del equipo Transportes Salamanca contará con plantel completo, sin expulsados, ni lesionados, además de encontrarse motivado por dejar en el camino aún equipo de mucho oficio y el apoyo recibido de la afición.

El Dato...

“El castor” García como DT ha sido campeón en dos ocasiones dentro de Los Soles.

El partido de ida entre Transportes Salamanca y San Miguelense CB se juega el lunes 10 de Febrero a las 4: 15 de la tarde en San Miguel de Allende, el cotejo de vuelta el lunes 18 de Febrero a partir de las 4 de la tarde en el Estadio “Molinito”.

Al respecto, Roberto “el castor” García comenta, “el equipo se encuentra motivado, son semifinales, venimos de eliminar aún buen rival con jugadores ex profesionales de mucho oficio que saben pararse muy bien, tocan el balón e incluso hubo momentos que nos dieron dos o tres toques en media cancha, afortunadamente nosotros también tenemos buen futbol con jugadores desequilibrantes, certeros en la delantera, aguerridos a la defensiva y con dos buenos porteros (….), esperamos dar un buen resultado a la afición en el partido de visita, vamos por los tres puntos a San Miguel de Allende para que en Salamanca no tengamos que pasar lo de los penales”.





Roberto “el castor” García, DT del equipo Transportes Salamanca asegura que el equipo se encuentra motivado y deseoso de ir por los tres puntos a San Miguel de Allende.





En relación al partido de vuelta de los cuartos de final subrayó, “nosotros sentíamos que íbamos a ganar el partido en tiempo normal, viene el gol de último momento de Chapulineros y nos empatan, apenas y alcancé a meter de cambio a Sergio -el jamón-, entró, dio la credencial, saca el equipo y pita el árbitro, sabíamos que si nos tocaba irnos a penalti el que tenía que parar era “el jamón- fue nuestro As bajo la manga, teníamos que guardarnos uno o dos cambios, porque también tenemos tiradores para penal en la banca”.

A ello agregó, “el jamón siempre ha estado contemplando desde el inicio para ser titular, esto es un equipo y todos están para jugar, no hay banca, todos somos titulares, lástima que nada más juegan once y cinco cambios, a unos les toca jugar un partido y a otros no, en el juego de ida jugaron unos y de cambio también, sin embargo, para el partido de vuelta o pudieron jugar, así es esto, lo bueno que estamos muy unidos, no se enojan o molestan por no iniciar (….), primero dios nos dé para llegar a la final y ser campeones”.





Directiva, cuerpo técnico y jugadores del equipo Transportes Salamanca se encuentran mentalizados en llegar a la final y ser campeones.





Así también aprovecho para agradecer a la afición el respaldo dado equipo a lo largo de la competencia, en especial para el partido de vuelta de los cuartos de final, “el Molinito se ve muy padre a su máxima capacidad, se enchina hasta la piel ver un molinito lleno, como hace años no se veía ni se sintiera que cimbrara, es algo bonito como director técnico y jugador estar ahí, en la cancha, muchas gracias por ello, sepan que por parte de los muchachos van a tener una entrega total, al 100 por ciento, ellos siente la playera y la ciudad, estamos mentalizados en ganar el partido de ida, llegar a la final e ir por el título como es desde un inicio”.

Para terminar destacó, “no hay lesionados ni expulsados para el arranque de la semifinal, tenemos plantel completo para ir por el boleto a la final”.