Transp. Salamanca con súper liderato y boleto a la liguilla

Jugadores, cuerpo técnico y directiva del equipo Transportes Salamanca se encuentran motivados por regresar al súper liderato de la edición 39 del Torneo de Los Soles, además de convertirse en la primera escuadra del grupo V clasificada a la liguilla.

Al respecto la directiva del equipo aseguró que el equipo Transportes Salamanca va para adelante, motivado y sin decaer en lo que serán los partidos restantes de la fase de grupos, al contrario con la firme idea de terminar el certamen como súper líderes.

Y es que luego de 7 jornadas disputadas, el equipo Transportes Salamanca con 18 unidades de 21 disputados hasta el momento no solo es líder del grupo V y primer clasificado de este sector a la liguilla, sino también regresa al súper liderato de la presente edición.

El equipo Transportes Salamanca en su regreso al súper liderato del Torneo de Los Soles lo hace en solitario, en la primera vuelta estuvo compartiendo la primera posición de la tabla general con varios equipos hasta el momento que pierde el invicto.

Sin embargo, en calidad de local no ha dejado escapar un solo punto al tener todos sus partidos ganados, además en calidad de visitante ha obtenido resultados favorables que ahora le tienen como súper líder absoluto.

Dentro de la tabla general, el equipo Transportes Salamanca es seguido muy de cerca por el líder del grupo V, el equipo Atlético San Miguel, quien marcha invicto con 17 unidades.

Foto: Carlos Cisneros | El Sol de Salamanca

En el tercer lugar de la general se encuentra el líder del grupo III, San Diego de Alejandría con 15 puntos, mientras que en el cuarto, el sublíder de este mismo sector, Unión de San Antonio con 15 puntos.

La quinta posición de la tabla general es ocupada por el líder del grupo I, Santa Ana del Conde con 15 puntos y en séptimo lugar el líder e invicto del grupo II, Silao Cristo Rey con 15 puntos, mientras que el octavo lugar por el sublíder e invicto de este mismo sector, Real Guanajuato con 15 puntos.

Sin duda todos ellos metidos en la pelea directa por el súper liderato ocupado por el cuadro Transportista de Salamanca.

Ante la férrea disputa del súper liderato y de cara a la recta final de la fase de grupos, la directiva del equipo Transportes Salamanca descarta por el momento registrar algún jugador de refuerzo al asegurar tener un plantel competitivo, con una amplia banca de jugadores que ha demostrado lealtad, unidad y respeto.





Desde un inicio se pensó en tener un plantel amplio de jugadores salmantinos, no todos han tenido participación, sin embargo, han sido respetuosos y no han dejado de apoyar al equipo, de antemano sabemos que cualquiera de ellos se encuentra a la altura de poder alinear, quienes no han sido titulares poco a poco están recibiendo la oportunidad, todos son importantes dentro de este proyecto.





Así también se comentó, “estamos contentos y unidos por los resultados obtenidos hasta el momento, aun no se ha ganado nada, falta mucho por delante, por lo pronto no vamos a decaer, al contrario vamos apretar para ahora mantenernos en primer lugar de la tabla general”.

Para terminar señalaron como uno de los puntos clave de este proyecto el apoyo de la afición, jugadores, cuerpo técnico y directivos, “contamos con un equipo humilde, siempre dispuesto a dar lo mejor de sí”.