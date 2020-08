Tony Aguilera, portero salmantino que jugó en Primera División de Andorra

En su pasado reciente, el jugador guanajuatense de origen salmantino, Antonio de Jesús “Tony” Aguilera Alfaro jugó en Primera División de Andorra con el equipo Penya Encarnada donde estuvo peleando por puestos de la Europa League, sin embargo, una lesión lo hizo regresar a México para después enrolarse en equipos semi profesionales de Estados Unidos donde actualmente juega.





Dentro del Torneo de Los Soles ha llegado hasta semifinales.





Tony Aguilera es de la comunidad de La Capilla donde desde la edad de los cinco años comenzó a practicar el futbol, “mi papá me inculco mucho desde pequeño el fútbol y a la lado de la casa se encuentra el campo de fútbol, solo tenía que salir para estar ahí jugando siempre, pero no fue como portero, mis inicios fueron como defensa central, fue hasta los 12 años que me incliné hacia la portería y fue en esta posición donde logré llegar al futbol profesional”.

A ello agrega, “la razón por la que comencé a jugar como portero es algo chistosa, yo era defensa central pero me gustaban los lances, y un día mientras jugaba de portero porque no había llegado el portero del equipo atajo y me ve Héctor Hugo Eugui, en ese entonces técnico del Club Irapuato, él me hizo directamente la invitación para ir a entrenar a Irapuato y de ahí me enamoré de esta posición”.





Inesperada fue la invitación realizada al jugador salmantino para ir a jugar a viejo continente.





A lo largo de su trayectoria como jugador profesional formó parte del equipo Cobras de Irapuato en Tercera División, con Reynosa FC en Segunda División, Penya Encarnada de Primera División de Andorra y sin registro formo parte del Club León donde estuvo rehabilitándose a su regreso a México.

Al hablar sobre cómo se dio la oportunidad de emigrar al viejo continente comenta, “fue algo muy raro, porque estaba por firmar con Fuerzas Básicas de Atlas, pero recibí una llamada a través de la cual me invitaron a asistir aún partido contra la comisión de fútbol en Guadalajara, me fue muy bien, ese día enseguida me hacen la invitación para ir a jugar a Europa aún país pequeño, lo tomé como una buena oportunidad para probar suerte en el viejo continente e ir acoplándome a ese futbol tan competitivo y no lo pensé, solo dije que sí estaba interesado, días después ya estaba pisando suelo Europeo”.





De la comunidad La Capilla del municipio de Salamanca para el futbol Europeo.





En el viejo continente jugó para el Club Penya Encarnada de Primera División de Andorra, “me fue muy bien gracias a Dios, al principio complicado, pero se alineó todo a mi favor y gracias a la ayuda de Dios y el apoyo de todas las personas que estuvieron conmigo, en especial mi familia, estaba listo para la oportunidad, se hizo un buen torneo, se estuvo peleando por puestos de Europa League, pero al final nos quedamos en el camino; en lo personal me sentía muy bien, estaba creciendo mucho como persona y como jugador, estuve solo un año, una lesión me hizo regresar a México”.

A su regreso de Europa, Tony Aguilera estuvo un tiempo en el Club León sin registro, rehabilitándose del tendón rotuliano.









Como jugador amateur participó poco con equipos de la LIFA Irapuato, donde fue campeón; en Abasolo, Querétaro y dentro del Torneo de Los Soles donde llegó hasta semifinales.

Actualmente se encuentra en Houston Estados Unidos donde sigue jugando a nivel amateur y semi profesional. Los equipos en los cuales ha participado, menciona al Texas FC, Aztecas FC, Chamo Tyre, San José FC y Victoria.