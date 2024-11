Natalia “Yaya” Muñoz salta a la Selección Nacional Mexicana Sub 20

El talento guanajuatense dentro de la Liga MX Femenil sigue dando de qué hablar, ahora la jovencita salmantina, Natalia Muñoz González “Yaya”, jugadora canterana del Club Tigres ha sido convocada por primera vez a concentración con Selección Nacional Mexicana Sub 20, esto luego de haber representado al país dentro del Mundial Sub 17 celebrado en República Dominicana.

▶️ Natalia “Yaya” Muñoz y su sueño de jugar un mundial de futbol

La amazona salmantina ha sido convocada a última concentración del año de la Selección Nacional Mexicana Sub 20 a realizarse del 24 al 29 de noviembre en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México.

Del 24 al 29 de noviembre la jovencita salmantina se encuentra concentrada con la Selección Sub 20 Femenil, después jugará la semifinal con el equipo Sub 19 del Club Tigres.

Las integrantes de la Selección Nacional Mexicana Sub 20 Femenil vienen de disputar la Copa de Mundo de su categoría celebrada en Colombia 2024, siendo esta su primera concentración y última del año tras dicha participación.

Una Copa del Mundo Sub 20 de Colombia en la cual la jovencita salmantina Alice Fernanda Soto Gallegos representó a México y actualmente concentrada para partidos de preparación que tendrá en próximos días con Selección Nacional Mexicana Mayor Femenil.

Amazona salmantina disputa su quinta liguilla con Tigres

La amazona salmantina, Natalia “Yaya” Muñoz se encuentra clasificada a la semifinal del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX Sub 19 Femenil, será el próximo primero de diciembre cuando a eliminación directa por el boleto a la gran final enfrente a las “pingas” del Toluca.

A lo largo del presente certamen, Natalia “Yaya” Muñoz ha marcado tres goles, para un total de seis desde que la defensora salmantina forma parte del Club Tigres.

El equipo Tigres Sub 19 cuenta entre sus filas con la mejor línea ofensiva del certamen al tener registrados 43 goles a favor, mientras que en zaga defensiva ha recibido once, siendo la mejor línea escudera del torneo.

En semifinal del Torneo Apertura 2024, el equipo Tigres Sub 19 recientemente eliminó a las universitarias de los Pumas.

La escuadra Tigres Sub 19 Femenil, el fin de semana eliminó en cuartos de final con marcador de cuatro goles por uno a las auriazules de ciudad universitaria, Pumas.

Un enfrentamiento donde Natalia Muñoz jugó los 90 minutos en calidad de titular, afianzándose desde hace varios torneos como indiscutible en el once inicial.

Su garra y facilidad de sumarse al ataque a permitido a la felina salmantina hacer gala de su “olfato goleador”, siendo hasta el momento la instancia de semifinal la etapa más lejana a la cual ha logrado llegar en categorías inferiores del futbol mexicano femenil.

En partidos de preparación de la Selección Nacional Mexicana también ha marcado un par de goles, uno con el representativo tricolor Sub 15 y otro con la Sub 17.

Gracias a continuidad y proceso vivido en Selección Mexicana Sub 15 y Sub 17 Femenil, así como a nivel de Club, donde incluso ya ganó un título (campeón de campeones) en su debut con el primer equipo de Tigres, sigue abriendo puertas a nivel de representativo al ser convocada ahora por el tricolor Sub 20 Femenil.