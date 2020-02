Sergio Martínez confía en avanzar a la final de Los Soles

Un partido de vuelta inimaginable de cuartos de final de la edición 39 del Torneo de Los Soles vivió el guardameta salmantino Sergio José “el jamón” Martínez Durán del equipo Transportes Salamanca quien ingreso al terreno de juego como As bajo la manga, sacando el orgullo a flote en serie de penaltis con dos atajadas realizadas a jugadores ex profesionales, entre ellos a Alejandro Corona, ex profesional que disputó una Copa Libertadores de América.

Al hablar sobre el triunfo obtenido desde los once pasos ante Chapulineros Leyendas, Sergio “el jamón” Martínez comenta, “el triunfo me deja con sabor de boca muy bueno, fue un rival muy difícil, nos vino a complicar en nuestra cancha, gracias a Dios se saca resultado y el pase a semifinal”.





Foto: Carlos Cisneros | El Sol de Salamanca





En relación a la tanda de penaltis donde detuvo dos disparos comenta, “se nos da esa virtud y posibilidad de hacerlo en penales, contra gente muy experimentada, pero en este deporte todos somos iguales (zic)”.

Sergio “el jamón” Martínez apenas y alcanzó a ingresar de cambio enviado al terreno de juego como As bajo la manga por el entrenador Roberto “el castor” García, ya que apenas y entrega su tarjeta de cambio termina el partido.

Un cambio oportuno y puntual que funcionó al entrenador del equipo Transportes Salamanca quien confiando en la capacidad del portero para la instancia de penaltis lo manda al terreno de juego.

En la tanda de penaltis Sergio “el jamón” Martínez ataja el primero con lance hacia su derecha en relación a la portería ubicada por el Lienzo Charro, y también detiene el quinto disparo que representaba el gane para Chapulineros Leyendas FC de haber sido convertido por Ricardo “el taki” Jiménez, sin embargo, una vez más el guardameta salmantino se recuesta ahora sobre su izquierda y se queda con la de “gajos” para que después el experimentado Carlos Regis anote y alargue la tanda de penaltis a muerte súbita.

En la muerte súbita Sergio “el jamón” Martínez voló hacia su derecha y en pleno lance con la mirada puesta en el esférico vio como el tiro de Saúl Villalobos se va por encima del travesaño quedando la mesa servida para Transportes Salamanca quien a través de Gallardo clava el del gane.





Foto: Carlos Cisneros | El Sol de Salamanca





Al respecto el guardameta salmantino señala, “entré de cambió, así lo planteó el DT, gracias a Dios se nos dio atajar dos y volaron uno, y estamos dentro”.

Para terminar comentó, “de aquí para adelante esperamos igual o más fuertes a los rivales, tendremos partidos difíciles con equipos que nos vengan a complicar, sin embargo, contamos con un gran plantel y una gran familia que hemos formado, siento que vamos a estar en la siguiente ronda peleando por el campeonato”.

En su pasado reciente el guardameta Sergio “el jamón” Martínez fue pieza fundamental en la final de la edición 35 del Torneo de Los Soles donde el equipo Nativitas Salamanca se consagra por segunda ocasión campeón dentro de este certamen al derrotar en tanda de penales a San Idelfonso Querétaro, atajando en aquel entonces el cuarto disparo a Elisandro Sánchez, ex jugador del Club Toluca.