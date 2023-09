Se cotiza el petróleo, tercer triunfo en fila de los Petroleros Salamanca CF

El regreso al futbol profesional del equipo Petroleros Salamanca C FC comienza a llamar la atención en el grupo dos de la Liga Premier Serie A luego de superar dos goles por cero a Yalmakan FC y con ello hilvanar tercer triunfo consecutivo que le permite mantenerse al acecho del liderato del grupo dos.

El cotejo concerniente a la jornada seis se desarrolló en el Estadio Olímpico de la Sección 24, escenario que ha comenzado a convertirse en la fortaleza del equipo Petroleros de Salamanca C FC al mantener su invicto dentro de este inmueble con dos triunfos y un empate.

En su regreso al futbol profesional, los Petroleros de Salamanca mantienen invicto en calidad de locales.

Para este duelo, los dirigidos por Víctor Saavedra no pudieron contar con el capitán Andrés “Motón” Garza que se resintió de lesión el partido anterior, así como tampoco del salmantino Iván Alvarado y el colombiano Keiner Córdova, ambos expulsados la jornada anterior por doble tarjeta amarilla.

A consecuencia de lo anterior, el equipo Petroleros Salamanca C FC realizó ajustes tácticos en el once inicial, destacando el debut del defensa central leonés, Oscar Salas, así como el regreso del ex campeón de goleo en tercera división, Diego Núñez que por lesión se perdió el partido anterior.

Se hace presente el grito de gol

La noche del grito de Independencia, comenzó a sonreír al conjunto de la capital petrolera del bajío, con gol registrado al minuto cinco en tiro de esquina a segundo poste por donde aparece el goleador tapatío Salvador “Chavagol” Hernández para rematar cruzado de cabeza para el uno por cero en lo que fue una clara desatención en la marcación por parte del equipo visitante.

Por segunda jornada consecutiva anota el delantero tapatío Salvador “Chavagol” Hernández.

Al minuto 19, el equipo Yalmakan FC estuvo a nada de emparejar el partido con remate que alcanza a desviar el guardameta leonés Axel Quiroz, el balón pega en el travesaño e incluso en una segunda jugada vuelve atajar de manera espectacular, sin embargo, esta ya no contó al ser marcada una falta ofensiva.

El equipo Yalmakan FC volvió a meterse en aprietos al minuto 26 en jugada ofensiva de los Petroleros de Salamanca C FC, en esta ocasión el capitán tapatío Juan Alexi Topete filtra un balón para Diego Núñez, arroyado en tres cuartos de cancha por el guardameta Luis David “Caleco” Macías, él árbitro no dudo en sacar la tarjeta roja.

Por lo anterior, el entrenador Jean Carlos Maldonado del equipo visitante tuvo que realizar un ajuste obligado, retira del campo al colombiano Bogard Lleverino para resguardar el marco con el portero, Ernesto Márquez.

Autogol define desenlace del partido

La parte complementaria trajo consigo la reaparición del delantero tapatío “guinda”, Daniel López tras cumplir sanción de dos partidos impuesto por la comisión de arbitraje, ingresó en lugar del goleador, Salvador Hernández.

Minutos más adelante, Daniel López se pierde el segundo para el equipo de casa al igual que el defensor moreliano, Alejandro Garibay, ambos en respectivas oportunidades.

Al minuto 80 jugada individual por la banda izquierda de Diego Núñez termina en autogol de Jorge Estrada tras meter diagonal que rebota hacia el fondo de su propia cabaña.

En los minutos finales, el jugador salmantino Juan Antonio “Tony” Rodríguez recibió minutos de juego e ingresa por su compatriota, David García.

Así también debutan los irapuatenses, Cristian Soria y Alejandro Granados al ingresar de cambio por el moreliano Alejandro Garibay y el irapuatense Carlos Vázquez respectivamente. De igual manera ingresó de cambio Pablo “Pablito” González, hijo de Ariel “El Apache” González por Felipe “Pibe” García.

En la recta final del partido, el equipo Yalmakan FC también realizó movimientos buscando acortar distancia en el marcador con el ingreso de Ignacio Rangel, Esteban Anca y Víctor Zuñiga por Agustín García, Ricardo Esquivel y Luis Martínez, respectivamente.

El once titular del equipo Petroleros Salamanca C FC estuvo conformado por Axel Quiroz, Diego Nuñez, Salvador Hernández, Felipe de Jesús García, David García, Alejandro Garibay, Diego Gutiérrez, Oscar Salas, Carlos Vázquez y Kevin González.