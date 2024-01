Salmantino refuerzo del superlíder de la Liga Premier Serie A

Luego de jugar la primera vuelta de la temporada 2023 – 2024 de la Liga Premier Serie A del futbol mexicano, el delantero salmantino, Carlos Sebastián Muñoz Silva “El Mounstruo”, se ha convertido en refuerzo del súper líder de la división, Chihuahua FC.

Al respecto el futbolista salmantino comentó, “tuve una muy buena primera vuelta, me sentí a gusto y feliz, tuve minutos de juego, metí dos goles y di varias asistencias de gol, siento que hice un buen papel a pesar de ser mi primer torneo en Liga Premier, aun me quedaban seis meses en zacatecas y todo indicaba permanecería con el equipo para la segunda vuelta, sin embargo, después de 15 días de haber regresado del receso que tuvimos me dieron mi baja, todo fue muy rápido”.

Enfatizó, “el equipo Chihuahua FC ya me andaba buscando, ya con la baja me pude incorporar a mi nuevo Club, la adaptación ha sido rápida y ya pude jugar en el arranque de la segunda vuelta, no me queda más que seguir trabajando y aprovechar las oportunidades que me dé el entrenador (zic)”.

A partir de la segunda vuelta de la Liga Premier Serie A, el futbolista salmantino, Carlos “Mounstruo” Muñoz forma parte del equipo Chihuahua FC.

En el arranque de la segunda vuelta, el equipo Chihuahua FC con el jugador salmantino entre sus filas ganaron en casa, mientras que en la reciente jornada sacaron cuatro puntos en Guadalajara tras su visita a Tecos.

Gracias a estos buenos resultados registrados en arranque de segunda vuelta, el equipo Chihuahua FC que en gran parte de la primera vuelta ocupó el superliderato, retoma la parte alta de la tabla general por diferencia de goles.

En la primera vuelta de la Liga Premier Serie A, el goleador salmantino, Carlos “Mounstruo” Muñoz marcó dos goles para el equipo UAZ.

El equipo Chihuahua FC acumula 48 puntos en el súper liderato, además de comandar la parte alta del grupo uno conformado por Gavilanes de Matamoros, Durango, Correcaminos, Cimarrones, Saltillo FC, Colima, Club Calor, Tritones, Leones Negros, Coras FC, Mineros de Fresnillo, Reynosa, UAZ y Los Cabos United.

A lo largo de su trayectoria deportiva, Carlos “El Mounstruo” Muñoz ha formado parte de las Fuerzas Básicas del Club Atlas y León, Salamanca FC TDP, Atlético Leones TDP, Correcaminos TDP y Correcaminos Liga de Expansión.