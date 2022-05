Salmantino listo para poner en alto el nombre de México en Costa Rica

Listo para buscar poner en alto el nombre de Salamanca y México dentro del futbol profesional de Costa Rica se encuentra el futbolista guanajuatense, Raúl Antonio Vidal Moreno, que se encuentra metido en la final del Torneo Clausura 2022 de la Liga de Ascenso y además con el equipo Puntarenas FC busca el pase directo a la Primera División Profesional.

De cara a la final de ida, el jugador salmantino comenta, “me encuentro al cien física y mentalmente, estamos más cerca que nada de conseguir el objetivo, estamos con la motivación a tope, concentrados y decididos a sacar un buen resultado desde el partido de ida”.

El jugador salmantino se encuentra al cien física y mentalmente para encarar la final en Liga de Ascenso de Costa Rica.

El juego de ida o vuelta de la final se definió por sorteo, “ha sido una situación distinta a lo que uno vive en México, vamos a encarar ambos partidos de la misma manera, estamos motivados para sacar de locales un buen resultado e ir por el campeonato y ascenso de visitantes”.

En el partido de vuelta de la semifinal, el jugador salmantino marcó un doblete, con el cual llegó a cinco tantos en su primera temporada con el equipo Puntarenas FC, “contento por ambos goles, me han dado más confianza y motivación de cara a dos partidos muy importantes”.

El ex canterano del Club Cruz Azul y ex campeón dentro del futbol mexicano, por primera vez en Costa Rica se encuentra viviendo el ambiente y preparación de cara a una final, “me llena de orgullo, ver hasta donde he llegado gracias al esfuerzo realizado, tenemos toda la actitud y ganas de que las cosas salgan bien, quiero poner en alto el nombre de Salamanca y de México (sic)”.

Dentro de la Liga de Ascenso de Costa Rica, el equipo Puntarenas FC es el vigente campeón, de ahí por lo cual en caso de ganar la final del Torneo Clausura 2022 estará amarrando el ascenso directo a Primera División Profesional,