Salmantino líder en LBM con San José FC

Con el objetivo de debutar lo más pronto posible, acumular minutos y demostrar que la nueva Liga del Balompié Mexicano (LBM) puede ser un trampolín para que el día de hoy sea San José FC o mañana otro equipo e incluso otro país, el jovencito salmantino Jahir Alejandro Juárez Colmenero es actual líder del naciente certamen.

Al respecto, Jahir Colmenero comenta, “viene a una visoria para Sub 21 y me quedé, ya estando entrenando subí al primer equipo del Club San José, y firmé contrato”.

A ello agrega, “no me tocó pretemporada con el equipo porque llegué después, aún no he debutado, es un equipo competitivo, actualmente primer lugar en la tabla general”.





Se encuentra trabajando duro en primera división de la LBM para debutar lo más pronto posible.





Así también externó, “me he sentido y han recibido bien, con toda la actitud para ganarme un lugar en el cuadro titular y demostrar mi talento el día que debute”.

Para terminar comentó, “estoy trabajando duro, quiero demostrar que el talento salmantino debe ser apoyado también para proyectos deportivos como este, ya que he tenido que buscar mis propios caminos y medios”.

En su pasado reciente, Jahir Colmenero formó parte del equipo Atlético San Pancho (segunda vuelta de la temporada 2019 – 2020) de la Liga Premier Serie “B” FMF, así como en Tercera División de equipos como Tlajomulco FC (2 goles temporada 2017 – 2018) y Dep. Soria. Así también ha estado en la órbita de visores del Club Cruz Azul.