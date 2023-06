Salmantina nominada a Balón de Oro, en Liga MX Femenil, premia a finalistas

En calidad de invitada de honor, la nominada a Balón de Oro como mejor jugadora menor de la Liga MX Femenil y doblemente mundialista del Club Pachuca con Selección Nacional de México Sub 17 en la India y Sub 20 en Costa Rica, Alice Fernanda Soto Gallegos participó en ceremonia de premiación del Torneo Clausura 2023 de la Liga de Futbol Femenil del Bajío (LFFB) realizada en el estadio Molinito.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Al término de la final, la futbolista salmantina del Club Pachuca, acompañada del director de la dependencia de Atención a la Juventud, Luis Enrique Herrera Peña “Kike” y Aldair Negrete, en representación de la Comisión Municipal del Deporte (COMUDE), encabezaron la ceremonia de premiación junto al comité directo de la LFFB.

Refineras Salamanca, Subcampeón del Torneo Clausura 2023 de la LFFB.

Dentro de este marco fue reconocida la campeona de goleo (Marigol Yépez, del equipo Refineras Salamanca), la mejor portera (“China” García, del equipo Purépechas Michoacán), el subcampeón (Refineras Salamanca) y el nuevo campeón (Purépechas Michoacán).

Te recomendamos: Alice Soto marcada a nivel de Selección Nacional y Liga MX Femenil

Alice Soto manifestó su agrado por el desarrollo que se encuentra teniendo el futbol femenil a nivel nacional. “Ojalá se siga impulsando más el futbol femenil y no sólo varonil, actualmente la Liga MX Femenil ya tiene Sub 18 y se viene la Sub 15, está creciendo; todo esto sin duda es una gran motivación para que las niñas sigan jugando y puedan cumplir sus sueños dentro de este deporte”.

Lesly Yépez, campeona del goleo del Torneo Clausura 2023 de la LFFB.

Deportes Alice Soto marcada a nivel de Selección Nacional y Liga MX Femenil

Así también reconoció que detrás de ellas, como futbolistas profesionales, vienen más niños y niñas con talento que necesitan principalmente del apoyo de sus padres y de la gente que les rodea.

En materia de futbol femenil señaló la importancia que en las diversas ciudades de México se pueda contar con un mayor número de ligas y torneos para que el futbol femenil siga creciendo.

Además, confía en que el desarrollo del futbol femenil permita a futuro dentro del ámbito profesional contar con mayor número de divisiones, y porque no, para ese entonces, Salamanca pueda tener un equipo de tal importancia.