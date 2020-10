Renuncia Bartomeu a presidencia del Barcelona

Este martes, Josep María Bartomeu renunció a la presidencia del Barcelona durante la reunión de comisión, así lo dieron a conocer medios locales.

Su dimisión la presenta luego de que ayer en conferencia de prensa asegurara que no existía posibilidad de que esto sucediera.

Bartomeu fue objeto de crecientes críticas en el último año debido al empeoramiento de las finanzas del club y al declive del equipo en el campo, que llegó a un punto crítico con su derrota 8-2 ante el Bayern Munich en los cuartos de final de la Liga de Campeones en agosto.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

También fue muy criticado después de que Lionel Messi solicitara irse del club tras la humillación de la Liga de Campeones, afrontaba un voto de censura por parte de los socios del club.

El astro señaló públicamente que se quedaba sólo porque nadie podía pagar su cláusula de 700 millones de euros e insistió en que no había un proyecto a futuro, sino que únicamente se parchaban las deficiencias.

Utilizar una pandemia como excusa es lo más lamentable que he visto nunca. Q poca vergüenza.

Una votación no, pero solicitar a UEFA q entren 25.000 al Camp Nou sí.

No se podia caer más bajo @jmbartomeu #CuestiónDeHoras pic.twitter.com/L4EE90KDmb — Jota Jordi (@jotajordi13) October 26, 2020

Parecía que la historia de Bartomeu en el equipo se iba a extender por lo menos algunos meses más debido a que el avance de la pandemia del Covid-19 estaba cerca de suspender el voto de censura, pero drásticamente determinó dejar su cargo antes de que lo despidieran.

Tras la salida de Bartomeu, el Barcelona queda en manos de una junta gestora para que posteriormente se convoque a elecciones con un periodo máximo de 90 días.

Cabe destacar que el exdirigente llegó en 2014 como reemplazo de Sandro Rossell. Su mejor año fue en 2015 cuando ganó el triplete, pero después su proyecto comenzó a venirse abajo hasta desembocar en una pesadilla.

|| Con información EFE ||