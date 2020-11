Regresa a entrenamientos presenciales HC Bienen

Bajo medidas de bioseguridad como es el uso del cubrebocas y metodología de entrenamiento que no implica acercarse uno a otro regresa a entrenamientos presenciales el Hockey Club Bienen impulsado desde hace media década por seleccionados nacionales.

Edgar García, seleccionado nacional de hockey y fundador del HC Bienen comenta, “los chicos se encuentran contentos, lo estaban necesitando, desde julio se pudo regresar, sin embargo, por cuestiones de seguridad se retrasó, ahora estamos listos”.

A ello agregó, “a lo largo de casi ocho meses tuvimos sesiones por plataforma zoom, sin embargo, últimamente en algunas categorías la respuesta ya no era la misma, de ahí por lo cual se platicó con los papás, se analizaron las condiciones y se cumplió con lo establecido, ahora estamos retomando, ya hacía falta, al menos las categorías que han venido en el primer día no han faltado ni uno (zic)”.





El regreso del HC Bienen a su actividad presencial se ha dado bajo una metodología de pase recepción que no implica acercarse, sostenida bajo estímulos de definición de área que tampoco implica tener contacto, además de medidas de bioseguridad con el uso del cubreboca hasta que el semáforo de riesgo covid – 19 cambie de color, además de tener tapetes sanitizantes y aplicación de gel antibacterial.

Además los entrenamientos presenciales se encuentran subdivididos en horarios y diverso día, de tal manera nunca se junta una con otra, y solamente se permite un tope de 20 personas en toda la cancha. Las categorías con las cuales cuenta el HC Bienen son Sub 6, Sub 9, Sub 12, Sub 15 y libre.

Todos ellos, durante meses de confinamiento y regreso a la “Nueva Normalidad” han participado vía remota en tres torneos continentales como “Mendoza Skills”, World Open Home y Latinoamericano donde ganaron el 80% de sus juegos, tuvieron acercamiento con entrenadores e integrantes de equipos de Japón, España, Chile, Perú, Costa Rica y Guatemala.





En ese sentido, Edgar García destaca, “estos torneos han servido para que los chicos se mantengan activos, conozcan gente de otros países y se mantuvieran medio ligados al deporte, te puedo decir que en categoría sub 12, sub 15 y libre a lo largo de este tiempo se sumaron nuevos integrantes sin que se perdiera uno solo de los que ya participaban, sin embargo, en categorías Sub 9 y Sub 6 se perdieron algunos, a esa edad es difícil se mantengan del todo atentos a una computadora, estamos intentado retomar el entrenamiento presencial con ellos y recuperar otros”.