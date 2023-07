Refineras Salamanca arranca con triunfo cuadrangular internacional de futbol

En partido inaugural del cuadrangular internacional “Soccer Promises” femenil, el equipo Refineras Salamanca suma sus tres primeros puntos del certamen al doblegar con marcador de tres goles por cero al conjunto Unión Cívica Primero de Mayo proveniente de Sacramento, California, Estados Unidos.

El epicentro del futbol en Salamanca, estadio “El Molinito”, vibró con este enfrentamiento donde las anfitrionas luego de un primer tiempo parejo y con opciones de gol frente a respectivos marcos contrarios, las anfitrionas encuentran las anotaciones del triunfo en la parte complementaria con goles de Guadalupe Figueroa, María Ochoa y Brenda González.

La escuadra Refineras Salamanca se impone tres goles por cero al equipo Unión Cívica Primero de Mayo de Sacramento, California.

Un par de jugadas apretadas donde daba la sensación serían sancionadas por el árbitro como penaltis, quedaron solo en eso para ambos equipos luego de lograr pisar respectivas áreas contrarias.

Punterazo que pasa rosando la base del poste, una diagonal que no alcanza a cerrar la delantera del equipo norteamericano, así como algunos desbordes hasta línea de fondo que terminaron con barridas oportunas de las anfitrionas envidando el balón a tiro de esquina fueron su carta de presentación a la ofensiva.

En tres ocasiones las jugadoras del equipo Refineras Salamanca se fusionaron con abrazo de gol.

Por su parte las anfitrionas apretaron y “mordieron” en la marca, además de buscar sorprender con latigazos e innumerable cantidad de disparos a las manos de la portera visitante.

En acciones relativas a la parte complementaria el equipo Refineras Salamanca encuentra en contragolpe por el sector izquierdo y tras largo trazo, Guadalupe Figueroa, gana espalda a las defensoras y sobre la salida de la guardameta visitante define por arriba para el uno por cero.

La apuesta del equipo anfitrión continuó cosechando frutos con la velocidad de Lesly Yépez que nunca da por perdido el balón y sobre la línea de fondo consigue meter un centro al corazón del área por donde aparece sin marca María Ochoa para rematar de aire cruzado dejando el balón fuera del alcance de la portera para el dos por cero.

Las anfitrionas suman sus tres primeros puntos del cuadrangular internacional “Soccer Promises” femenil.

El equipo Unión Cívica Primero de Mayo intenta reaccionar con jugada por la banda izquierda donde su ofensora consigue desbordar hacia dentro del área chica donde intenta colocar su disparo, sin embargo, la portera Pilar Mendoza a una sola mano rechaza y en segunda jugada su defensora con la cabeza envía el balón a tiro de esquina, quedando a nada de meter un autogol.

Las Refineras sentencian el destino final del encuentro con su tercera anotación en otro pase filtrado de María Ochoa que permite a Brenda quedar mano a mano con la portera a quien se quita de encima para después enviar el balón al fondo de la red y así firmar el tres goles por cero definitivo.

Además de las anotaciones a favor del equipo de casa, el segundo tiempo resultó un tanto accidentado e incluso de mucho contacto por parte de ambos equipos.

Por el equipo Refineras Salamanca está haciendo frente a este torneo cuadrangular de corte internacional la jugadora Stephania Conejo, Ivonne Flores, Lesli Yépez, Lilian Sandoval, Evelin García, Mariana Gaviña, Pilar Mendoza, Dhamar Zuñiga, Fernanda Hortelano, Sthefany Alvarez, Pamela Maldonado Lesly Tapia, Brenda González, María Ochoa, Guadalupe Figueroa y Aldanely Hernández.

Dentro de este torneo relámpago internacional participa Unión Cívica Primero de Mayo de Sacramento, California; Somos Futbol de Querétaro, Freseras de Irapuato y el anfitrión Refineras Salamanca.

Jornada sabatina en campo PROSALDE

Para este día sábado 29 de Julio toda la actividad deportiva relativa a este certamen se va a trasladar desde a temprana hora al campo PROSALDE, con enfrentamientos de la siguiente manera: Unión Cívica Primero de Mayo vs Somos Futbol (8: 00 horas); Refineras Salamanca vs Freseras Irapuato (10: 00 horas); Refineras Salamanca vs Somos Futbol Querétaro (12:00 horas); Unión Cívica Primero de Mayo vs Freseras Irapuato (14: 00 horas) y Freseras Irapuato vs Somos Futbol (16: 00 horas).