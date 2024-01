Puga llama a cerrar filas en Eescord Valvi y buscar el pase sobre Irapuato San Martín

Purísima del Rincón, Guanajuato.- Voz autorizada entre las filas de Eescord Valvi H.M. Sunshine Paper CO, el mediocampista ofensivo, Alan Puga llama a cerrar filas entre su plantilla para luchar por dar la sorpresa en los octavos de final del XLII Torneo de Los Soles y eliminar a Juvenil Irapuato San Martín Democracia Sindical Acondaire, para muchos serio aspirante al título.

Futbol “Acapulco” Valencia reconoce que hay serie abierta entre Irapuato San Martín y Eescord Valvi

El ex canterano del Club León sabe que el conjunto francorrinconense está a las puertas de una hazaña ya que más allá del empate que tuvieron de 1-1 ante los irapuatenses, supieron dar la cara, ponerse al frente y complicar el juego de ida a un equipo que rescató la igualada gracias a un tiro penal.

“Demostramos que tenemos con qué pelearle a cualquier equipo, se acabaron las pruebas y las oportunidades que te ofrece la fase de grupos, ahora no hay margen de error, no hay segundas oportunidades. No les fue fácil a ellos (Irapuato San Martín) conseguir el empate, entonces eso nos da muestra de que podemos apretar más y buscar la victoria en la vuelta que será en casa de ellos”, resaltó Alan Puga.

Sobre la posibilidad de clasificar a la siguiente ronda reconoce que: “es un sueño que compartimos todos; jugadores, cuerpo técnico, el dueño y los patrocinados, la gente también. No será fácil, nos toca cerrar como visitantes, pero vamos sin miedo, sin preocuparnos de más, estamos mentalizados en nosotros, en lo que podemos aportar, allá será a partirsela, a no dejar nada. Podemos dar esa muestra de que podemos contra el que sea”.

Para el nacido en San Francisco del Rincón, jugar para Eescord Valvi H.M. es motivo de orgullo por lo que busca demostrar coraje y contagiar a sus compañeros para el choque de vuelta a darse en La Presita.

“Es un gran orgullo para mí representar a mi pueblo en un torneo tan grande como Los Sole, me toca estar al frente de una generación de chavos que tienen hambre por mostrarse y por abrir puertas para el talento que hay en los Pueblos del Rincón. Ese puede ser nuestro punto débil, que muchos ven como jóvenes a varios de mis compañeros, serán chicos de edad, pero todos tienen un corazón enorme”, resaltó Puga Olivares.

De las acciones que se dieron en el primer asalto disputado en Purísima del Rincón, las anotaciones de ambos bandos se dieron a pelota parada; Eescord Valvi marcó con tiro libre, luego Irapuato San Martín igualó desde los once pasos. Con ese antecedente prevé que la vuelta será factor las jugadas con balón fijo.

Futbol Juvenil Irapuato San Martín le saca empate a Eescord Valvi

“El partido que viene está para cualquiera, será más cerrado, sin duda que las faltas serán clave, tratar de evitarlas para que no marquen un tiro libre en contra. El partido que viene será definido por la pelota parada”, concluyó Puga.