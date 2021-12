Presentan a Roberto “El Piojo” Alvarado en Chivas

La tarde de este martes se dio oficialmente la presentación del futbolista salmantino, Roberto Carlos Alvarado Hernández “El Piojo”, quien desde hace unos días se encuentran en las instalaciones del Club Chivas realizando las pruebas físicas.









Al filo de las cuatro de la tarde y de la mano de Ricardo Peláez Director Deportivo del Guadalajara Roberto Carlos Alvarado Hernández dijo estar emocionado y contento por la oportunidad que se le está presentando para el próximo torneo de clausura.

Durante la presentación el Director Deportivo Ricardo Peláez aprovecho el día de los inocentes para hacer una broma, en donde dijo no tener el número 25 disponible para jugar, sin embargo al de presentar su dorsal este si lo portaba por lo que una pequeña risa se dejo ver por parte de Roberto.









“Me siento bastante contento por el recibimiento de mis compañeros y de todos los mensajes que me han mandado, además de que se que el Chivas es una vitrina muy grande la cual me puede impulsar mas en mi carrara por ello quiero dar me mejor esfuerzo y dejar huella en este equipo que tiene mucha tradición”, expresó el futbolista Roberto “El Piojo Alvarado.

“Viví algo muy parar con el Cruz Azul al poder alzar un trofeo con ellos, pero hoy por hoy mi ciclo con ellos a concluido, le tengo mucho cariño, pero desde que llegué aquí al Chivas me puse la playera y desde ese momento está mi compromiso con el equipo, quiero dejar el todo por el todo aquí poner mi granito de arena para poder lograr los objetivos del rebaño sagrado, y como dije Chivas en equipo grande y con una grandes aficionados que merecen un título”, finalizó Roberto “El Piojo Alvarado.