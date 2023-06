Portero salmantino fascinado por brincar a Sub 14 del Pachuca

Luego de disputar varios torneos dentro de la Liga de Menores de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) con el Club Pachuca, el jovencito salmantino Johan Eduardo Santos Martínez “El Bola”, a partir del Torneo Clausura 2023 será parte del equipo Sub 14 de los Tuzos que participa dentro de la Liga MX.

En enero del 2020, Johan Santos fue incorporado 100% becado a Fuerzas Básicas del Club Pachuca, meses después a consecuencia de la pandemia causada por el Covid-19 tuvo que regresar con su familia al igual que el resto de sus compañeros, desde su hogar cumplieron con rutinas de entrenamiento y compromisos escolares.

Desde hace tres años y medio forma parte de las Fuerzas Básicas del Club Pachuca.

Un año y cinco meses pasaron para que el Johan Santos retomara clases y entrenamientos presenciales en las instalaciones de la Universidad de Futbol y Ciencias del Deporte de la Bella Airosa donde a la fecha ha estado desarrollando facultades en la posición de portero.

Y es que Johan Santos durante su infancia jugó en todas las posiciones, sin embargo, al acudir a detección de talento realizado por el Club Pachuca jugó como portero, llenando el ojo a los visores y posteriormente a los entrenadores.

Por lo anterior a lo largo de tres años y medio ha estado entrenando y jugando como portero en distintos torneos donde participa el equipo Pachuca de su categoría.

Al respecto, comenta que “recientemente jugamos un torneo de una semana en Celaya, llegamos hasta semifinales, creo nos fue bien”.

Actualmente Johan Santos estudia el segundo grado de secundaria en la Bella Airosa y a partir de Torneo Apertura 2023 será parte del equipo Sub 14 de los Tuzos que compite dentro de la Liga MX.

En ese sentido, señala que “me acaban de subir, estoy contento y orgulloso por ello. Creo los entrenamientos, la práctica y disciplina, me han ayudado mucho para dar este salto, el torneo me parece que empieza en julio y a partir del 20 de junio iniciamos pretemporada en las mismas instalaciones del Club”.

A ello, agregó que “del grupo de 20 elegidos para incorporarnos a Fuerzas Básicas del Pachuca en el 2020, sólo quedamos tres, creo que el talento y estar enfocado me ha ayudado a mantenerme dentro del Club”.

Con respecto a sus expectativas, dijo que “mi expectativa dentro del equipo Sub 14 va a ser pelear por la titularidad y entrenar mucho”.

Para finalizar resaltó la figura del entrenador de porteros Carlos Truco. “Él jugó con Bolivia la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, nos transmite mucha experiencia y enseña buenas bases, así también entrenó al lado de Eulogio, portero Sub 20 de Primera División”.