Portero asume error, implora a Dios no le abandone y es Campeón en Soles

“Los tiempos de Dios son perfectos, me equivoqué en el segundo gol, lo único que hice fue voltear al cielo y decir: mi Dios no me abandones, hoy no me abandones, hoy no y bendito seas padre mío, bendito seas”, fue el sentir externado por Juan Luis González “Diente”, portero del equipo Constructora MLC/JCHA, luego de ganar la gran final de la edición 41 del Torneo de Los Soles.

Enfatizó que “no tengo palabras, este campeonato va para toda esta gente, familia y conocidos de Lagos de Moreno, ahora a festejar” (sic).

El portero laguense experimentó la inmensa alegría de ganar el Torneo de Los Soles.

Una final de vuelta donde el equipo Constructora MLC/JCHA lo ganaba dos goles por cero, sin embargo, en la recta final del partido se vio alcanzado, el segundo gol error asumido por el portero laguense al dejar vivo el balón para una segunda jugada que termina con la igualada en el marcador, sin embargo, ya en tiempo de compensación el equipo anfitrión encuentra el gol de la vitoria que manda la serie a penaltis donde la escuadra salmantina se corona campeón.

El guardameta laguense, actual entrenador de porteros en Fuerzas Básicas del Club León, llegó al equipo Constructora MLC/JCHA con toda la disposición de romperse el alma a efecto de conseguir el objetivo trazado.

“Estoy muy contento y agradecido por ser parte de este equipo, éste ha sido mi segundo torneo con ellos, aunque anteriormente ya había competido dentro de Los Soles con otros equipos de mi natal Lagos de Moreno e incluso de León, gracias a Dios, ahora se ha logrado el objetivo, hay grandes jugadores dentro del plantel, todos siempre dispuestos a rompernos el alma por el proyecto” (sic).

El guardameta laguense cuenta con experiencia a nivel profesional luego de jugar para equipos como Club León, Curtidores e Irapuato.

En ese sentido, señaló que “la etapa de jugador profesional fue muy bonita, un tiempo donde conocí muchas personas, viví muchos momentos que han quedado grabados, ahora todos esos recuerdos es lo que nos da para seguir dentro de este deporte” (sic).

Con respecto a la tanda de penaltis donde el equipo Constructora MLC/JCHA conquista el Sol de Oro, comenta que “fue una serie complicada, los estudie toda la semana, no logre atajar un penalti, sin embargo, creo logré desconcentrarlos un poco, les decía precisamente eso, que ya los había analizado”.

Dentro de esta instancia el guardameta laguense fue amonestado y en ese sentido, señaló que “me decían que no le dijera nada a los jugadores, obviamente nunca les falté al respeto, simplemente tratar el tema psicológico, y pues ve Nurse y Maldonado les toca a ellos equivocarse”.

Para terminar, Juan Luis González “Diente” refrendó su agradecimiento a Dios e inmensa alegría por haber quedado campeón dentro del Torneo de Los Soles.