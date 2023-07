Petroleros Salamanca C FC doblega León Sub 23 en la Esmeralda

Con anotaciones de los jugadores salmantinos Julio Iván Alvarado y Andrés “Motón” Garza, así como el tapatío Salvador Hernández ex jugador Sub 20 del Club Deportivo Guadalajara, el equipo Petroleros Salamanca C FC de la Liga Premier Serie A doblega al conjunto Sub 23 del Club León.

Las acciones del partido se desarrollaron en las instalaciones del GEN Esmeralda donde el equipo comandado por Víctor Saavedra y su auxiliar técnico, Andrés Garza se imponen con marcador de cuatro goles a uno al equipo Sub 23 de la ciudad zapatera.

Poco a poco los jugadores del equipo Petroleros Salamanca C FC van asimilando la idea de juego que busca implementar el estratega Víctor Saavedra.

El equipo de la capital petrolera del bajío, abrió el marcador por conducto de ex canterano del Club Deportivo Guadalajara, Salvador Hernández que en su debut la temporada anterior dentro de la Liga Premier Serie A marcó gol con los Catedrático Elite.

La escuadra Petroleros de Salamanca C FC incrementa la venta a su favor por cortesía de Andrés “Motón” Garza.

El equipo León Sub 23 acorta distancia en el marcador, sin embargo, antes de irse al descanso el jugador Julio Iván Alvarado clava el tercero.

En acciones relativas a la parte complementaria ambas escuadras realizaron algunos movimientos en el once inicial.

Un segundo tiempo donde una vez más el jugador tapatío, Salvador Hernández, la manda guardar para el cuarto por uno definitivo.

De esta manera, el equipo Petroleros Salamanca C FC retoma la senda del triunfo en lo que ha sido un partido de dos tiempos de 45 minutos.

Hasta el momento el equipo Petroleros Salamanca C FC en partidos de preparación ha enfrentado al equipo Celaya de Tercera División, Catedráticos Elite de Tercera División, Irapuato de Liga Premier Serie A, Delfines de Abasolo de Tercera División y ahora Sub 23 del Club León.

Sin duda una importante victoria la obtenida este sábado por el equipo Petroleros Salamanca C FC en tierras zapateras donde más allá del resultado lo más importante ha sido que los jugadores vayan asimilando el sistema de juego y las variantes que se buscarán implementar a lo largo de la temporada 2023-2024.

Ahora se viene la penúltima semana de preparación para el equipo Petroleros de Salamanca C FC antes de su debut en calidad de visitantes contra Montañeses de Orizaba, para después en jornada dos en presentación ante su afición recibir al campeón defensor de la categoría dentro de lo que es considerado un clásico petrolero.