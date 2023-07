Petroleros Salamanca C FC arrecia preparación para debutar en Liga Premier

Con marcador de cinco goles por cero, el equipo Petroleros Salamanca C FC de la Liga Premier Serie A gana su segundo partido de preparación, en esta ocasión doblega a su filial de Tercera División, Catedráticos Elite.

El estadio Olímpico de la Sección 24 albergó este enfrentamiento de índole amistoso dividido en tres tiempos, dos de cuarenta minutos y uno de 30 minutos.

El equipo Catedráticos Elite de Tercera División sucumbió ante Petroleros Salamanca C CF.

En el primer tiempo, el equipo Petroleros Salamanca C FC gana uno por cero, en el segundo tiempo tres por cero y en el tercer tiempo una vez más uno por cero.

De esta manera, los dirigidos por Víctor Saavedra y su auxiliar Andrés Garza, hilvanan segundo triunfo consecutivo luego de haber superado al son de siete goles por uno al conjunto Celaya de Tercera División.

Al respecto, Víctor Saavedra comentó: “Seguimos trabajando aquí a manera de pretemporada, el proyecto arrancó un poquito tarde, a pesar de ello estamos trabajando bien sobre todo en el aspecto físico buscando poner a tono a los jóvenes, en lo técnico y táctico está permeando la idea y sistema de juego que se busca implementar, queremos convencer a los jóvenes que se queden en su momento que la plaza es una plaza exigente y complicada, que debemos entregar buenos resultados tanto ellos como nosotros para que la afición venga y nos apoye”.

Poco a poco se va definiendo el plantel que conformará el equipo Petroleros Salamanca de Liga Premier Serie A.

A ello, agregó: “Afortunadamente se ha tenido buena respuesta de los jóvenes, están dispuestos a trabajar al 100% en todo lo que uno les dice, eso es ganancia en el sentido ya vamos un poquito adelante, aunque también trabajando a marchas forzadas porque a diferencia de los otros equipos no hemos tenido una pretemporada como tal, sin embargo, estamos complementando aquí y trabajando de manera homogénea en todos los aspectos (físico, táctico, técnico y psicológico) gracias a Dios vamos por buen camino”.

Enfatizó: “El equipo todavía está medio tieso por el trabajo que estamos realizando de pretemporada, los estamos poniendo bien físicamente, es normal el hecho de alguna manera se muestren duros todavía, sabemos del compromiso que tenemos y seguiremos trabajando sobre esa línea”.

Se vienen partidos de preparación ante equipos de Liga Premier Serie A y Sub 23.

Además, destacó: “Está por confirmarse un partido para el día miércoles contra equipo de segunda premier y el día 28 vamos contra Abasolo de Tercera División, posteriormente tendremos otros partidos, esperando cerrar la preparación contra un equipo de Expansión, es lo que estoy pidiendo a la directiva me lo consigan para empezar a elevar el nivel de exigencia”.

A lo largo de la semana llegarán refuerzos a prueba

Con respecto a la conformación del plantel Petroleros Salamanca C FC, señaló: “Todavía no se define el grupo, la directiva nos pidió un grupo de 25 jugadores, estamos tratando de ser muy meticulosos y elegir muy detalladamente a la gente que va a conformar el plantel, prevalecerá el interés general y no particular, buscamos tener jugadores sean lo que nosotros queremos, a lo mejor nos podemos equivocar en la elección de algún jugador, pero nosotros tenemos esa responsabilidad de elegir al plantel, esperemos no equivocarnos con alguno, todavía vamos a ver algunos jugadores que van a venir en el transcurso de la semana, viene un refuerzo extranjero central y tenemos a otro central extranjero, así como un centro delantero y portero que vendrán para observarlos, vamos a ver si reúnen las condiciones que nosotros queremos o buscamos”.

El equipo Petroleros de Salamanca C FC arranca actividad en Liga Premier Serie A el domingo 13 de agosto en calidad de visitante en Orizaba, Veracruz, ante FC Montañeses.