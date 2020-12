Paúl Moreno, nuevo integrante del Salón Estatal de la Fama

Paul René Moreno Altamirano, histórico del futbol salmantino, campeón de Liga y Copa con Puebla en Primera División, novato del año, seleccionado nacional y campeón como director técnico en la Liga de Ascenso, se ha convertido en nuevo integrante del Salón Estatal de la Fama del Deporte Guanajuatense.

Actualmente Paul René Moreno se encuentra ligado al futbol como entrenador gracias a su visión y vocación por convicción de formador deportivo.

Y es que Paul René Moreno Altamirano con el paso de los años ha colaborado en la conformación de diversos proyectos deportivos universitarios, actividad que mantiene a la fecha en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla.

Actualmente cuenta con una escuela de futbol que lleva su nombre, y se ha desenvuelto como entrenador formativo en Lobos Buap donde participó en la conformación del proyecto de Fuerzas Básicas y equipo de Tercera División; mientras que en la UPAEP, de igual manera se desenvolvió como director técnico de segunda división y entrenador universitario.

Posteriormente Miguel Mejía Barón le invita a ser parte de su equipo de trabajo de entrenadores en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla donde desde hace 16 años trabaja para el deporte formativo.

En relación al reconocimiento recibido por parte de Gobierno del Estado de Guanajuato como nuevo integrante del Salón de la Fama del Deporte Guanajuatense, comenta: “estoy muy contento y agradecido, es un honor recibir esta distinción, lamentablemente no pude asistir a la ceremonia por cuestiones de trabajo, mi hermano menor me hizo el favor de ir; me compartió el link de la transmisión por internet, así estuve al pendiente de la ceremonia”.

Reconocimiento entregado a Paul Moreno como nuevo integrante del Salón de la Fama.

A ello agregó que “esta distinción me hace recordar todo el tiempo que viví en Salamanca, fueron años muy especiales, ahí me comencé a desarrollar como jugador profesional (sic)”.

Paul René Moreno luego de jugar para el equipo de tercera y segunda división del Salamanca brincó al máximo circuito del futbol mexicano al ser fichado por la franja del Puebla.

El nacido en Delicias, Chihuahua, pero radicado en Salamanca desde los 12 años de edad comenzó desde muy joven a soñar con ser jugador profesional.

Participó en diversas ligas de la localidad, quedando varias veces campeón e incluso representó a Guanajuato a nivel nacional.

La oportunidad de jugar futbol profesional surge para Paul Moreno durante el Torneo de los Barrios.

En Salamanca comenzó a desarrollarse como jugador profesional.

Con el equipo Salamanca de Segunda División también conocido en aquél entonces como Los Mapaches, realizó una buena temporada al lado de jugadores como Enrique Ortega, Salvador Reyes (homónimo) que venía de América y Lobos, Ricardo, Mercado, “El Chilo” Ángel Ortega, “La Bailarina” Arturo, Kamamoto Jiménez, “La Rana” González, Ayala, “El Muelitas”, Isidro González, Antonio Gil, Salvador Estrada, por mencionar algunos.

Así también formó parte de la Selección de Segunda División que a manera de preparación enfrentó a la Selección de Bermudas en el estadio “El Molinito”.

Con el equipo Puebla debuta en Primera División en jornada uno contra el Toluca, entra de cambio y da pase gol.

En su primera temporada con Puebla y luego de ser tercero de la tabla general, alcanza la gloria como Campeón de Liga en 1983. Además de ser nombrado Novato del año.

Durante su estancia con Puebla se caracterizó por su inteligencia, habilidad, rapidez y picardía para encarar al rival. Jugó como extremo y marcó 45 goles de los 53 que registró como profesional.





Con Puebla de Primera División alcanzó varios títulos de campeón.





Gracias a este buen momento, Paul Moreno es convocado a la Selección Mexicana en la era de Bora Milutinovic, jugó partidos amistosos de eliminatorias y panamericanos. Disputó el Mundial Juvenil de 1983 celebrado en México, siendo entrenador Mario Velarde; volvió en otras etapas a la selección con Alberto Guerra y Lapuente.

En 1986 tuvo la oportunidad de asistir a su primer mundial, sin embargo una lesión en el quinto metatarsiano lo deja fuera.

Antes de pasar por equipos como las Chivas de Guadalajara (1989-1992, 1993-1994) y Correcaminos de la UAT (1992-1993), obtiene un nuevo título con la franja del Puebla: Campeón de Copa en 1988.

Paul Moreno se retira del futbol profesional en la temporada 1994-1995 jugando de nueva cuenta para la Franja del Puebla.





Formó parte de la selección que disputó el Mundial Juvenil de 1983.





Una vez retirado del futbol profesional se preparó para ser director técnico de futbol, tomó algunos cursos federados y en Torneo Apertura 2005 de la Liga de Ascenso se consagra como entrenador al quedar campeón con el equipo Puebla que había descendido.

Así también del 2012 a 2016 formó parte del cuerpo técnico del equipo Titanes Club Alpha, escuadra que se corona campeón en cuarta división y como premio se recibió una franquicia de Tercera División.





Por varias temporadas formó parte del Club Guadalajara.





Para terminar subrayó: “soy afortunado de haber llegado a Salamanca, mi adolescencia y juventud la viví con la libertad de poder desplazarme por toda la ciudad, ahí me comencé a desarrollar como jugador profesional, ahora me da mucho pesar por el nivel de inseguridad que están viviendo por allá”.

La incorporación de Paul Moreno al Salón Estatal de la Fama del Deporte Guanajuatense se da en el marco de la entrega del Premio Estatal del Deporte 2020.