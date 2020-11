Nacho Ambriz quiere mayor efectividad en semifinales

La Fiera aprendió de sus errores, ya está en semifinales y Nacho Ambriz reconoce que su plantel ha liberado una gran carga de presión luego de lo que se vivió durante el juego de ida en Puebla.





“Necesitábamos volver a defender nuestro estilo, jugar como sabemos, tocar la pelota y crear opciones. En el primer tiempo estuvimos bastante bien, en el segundo es cierto que dejamos pasar varias oportunidades, pero la verdad es que veo a este grupo muy maduro de cara al rival que nos puede tocar en semifinales”, dijo el estratega esmeralda.

Ambriz ha dejado en claro que si el objetivo es darle el octavo título al club, no hay margen para más errores, menos cuando hay rivales de mayor poderío en la fiesta grande.

“Lo más importante es que no podemos volver a entrar tan desatinados como nos sucedió en Puebla con ese gol de vestuario. Ahora sabíamos de la exigencia ante un adversario que sabe a lo que juega, vi que el equipo manejó la pelota, también se recuperaba rápido y sólo me resta felicitar a los jugadores por el buen partido que se ha hecho”.









El “domador” precisó que “no es por faltarle el respeto a Puebla que lo ha hecho bastante bien, pero hay equipos que no nos van a perdonar y Puebla creo que nos perdonó en el primer tiempo allá, así que ahora los rivales que vengan serán más complicados y la idea no es rehuirle a nuestro estilo, afortunadamente me encuentro con que el equipo se ha liberado de mucha presión, quedar eliminados no nos cabía en la cabeza y que bueno que ya estamos del otro lado y ahora a preparar muy bien lo que se viene”.

Por último, Nacho habló del compromiso que tiene su grupo de futbolistas, entre ellos el peruano Pedro Aquino, quien retomó la titularidad tras de haber sufrido dos expulsiones.

“Lo regañe, no puedo decir lo que le comenté, ya se lo imaginarán, le dije que debía jugar bien, sin desatenciones, que pensara en el equipo, pero en general todo el equipo sabía lo que nos estábamos jugando”, concluyó el timonel del León.