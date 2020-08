Mexicanos en la MLS pierden valor en el mercado

La Major League Soccer es una liga con la cartera abierta, siempre lista para seducir con dólares. Ofrece sueldos con varios ceros a la derecha, por lo que futbolistas mexicanos como Javier Chicharito Hernández, Jonathan dos Santos, Rodolfo Pizarro y Oswaldo Alanís han “caído” en esa tentación para aumentar sus cuentas bancarias. A cambio, se han devaluado en el “mercado de piernas”.

Desde su primera edición en 1996, la MLS ha buscado contar en sus filas con jugadores mexicanos como Jorge Campos, Carlos Hermosillo, Luis Hernández y Rafael Márquez, quienes han militado en sus equipos. Hoy, la última generación de futbolistas nacionales destacados se encuentra en los clubes de Estados Unidos, en la búsqueda de darle brillo a esa liga, que ocupa el sitio 66 en el siempre polémico ranking mundial de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol .

“Nuestros clubes observan jugadores de México como deberían, porque son muy importantes estratégicamente. Me gustaría que más de ellos jugaran con nuestros equipos, para volvernos más relevantes regional y globalmente”, reconoció el comisionado Don Garber en entrevista con Fox Sports.

En los últimos meses, la MLS ha dado “bombazos”. Chicharito, el máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana, firmó en enero con Los Angeles Galaxy, luego de su paso por el futbol de Europa. Del otro lado del Atlántico, Hernández tuvo temporadas destacadas con el Manchester United, Real Madrid, West Ham United, Bayer Leverkusen y el Sevilla.

En cuanto llegó a la franquicia californiana, el valor del ariete tapatío pasó de 10.5 a 7.9 millones de dólares en apenas unos meses, de acuerdo con Transfermarkt. Eso sí, su sueldo es oneroso: 6 millones de dólares libres al año. Lejos de pensar en que la MLS es una liga de retiro, Chicharito aseguró, en una charla difundida por el Galaxy que es una competición de la cual “se sabe muchísimo más en Europa y de la que la Liga MX debería aprender”.

Rodolfo Pizarro es otro caso de fichaje reciente de la competencia estadounidense.

Jugador habilidoso, campeón con el Guadalajara, Monterrey y Pachuca en México, se llegó a rumorar que su destino sería el futbol de Europa. No fue así. Con 26 años, decidió firmar en 2020 a cambio de 4 mdd anuales (el doble de lo percibido en México) con el equipo de expansión Inter Miami.

Caso similar al de Hernández, en cuanto Pizarro desempacó en la MLS perdió 2.3 mdd de su costo en el mercado de piernas (11.7 mdd cuando dejó a Rayados, contra 9.4 en el club de Florida). “La MLS es mucho más vista que la Liga MX”, dijo el volante.

Jonathan dos Santos fichó con el Galaxy para la campaña 2017. No ha parado de devaluarse desde que se encuentra en el balompié norteamericano. En su última etapa con el Villarreal, costaba 7.4 mdd; hoy, tres años después, apenas 1.8, con un salario anual de 2 millones de billetes verdes.

Finalmente, Oswaldo Alanís pasó de Chivas al San Jose Earthquakes; su costo, de inmediato, bajó, ya que con los rojiblancos valía 2 mdd, mientras que en cuanto pisó la MLS 1.5 mdd. El salario del zaguero es de un millón de dólares, pese a su depreciación.

Alan Pulido y Carlos Vela comienzan a devaluarse

Carlos Vela es el genio y figura de Los Angeles FC desde 2017. En la MLS ha deslumbrado, al grado de haber sido el delantero con más goles en una sola temporada (34 en 2019), lo que ha correspondido a su salario de figura de 6.3 mdd al año.

No obstante, su costo en el mercado ha sufrido una devaluación en últimas fechas.

Antes de dejar a la Real Sociedad (España), su último club en Europa, tenía un precio de 11.7 mdd y durante sus primeros meses en LAFC bajó a 9.9. En noviembre de 2019 alcanzó un tope de 18.1 y ahora está cotizado en 14.1 mdd Vela nunca volvió a los niveles de valor, cuando tuvo sus mejores años en el cuadro ibérico, junto con Antoine Griezmann (hoy en el Barcelona), y costaba 23.5 mdd.

Alan Pulido es el caso atípico de jugadores mexicanos en la MLS. Ha logrado apreciarse. Incluso, vale más que durante su estancia en la Liga MX con equipos como Tigres o Chivas.

En México, el delantero costaba 4.7 mdd y en su incorporación al Sporting Kansas City (2020) su valor se incrementó hasta 8.2. Sin embargo, su precio se encuentra actualmente en 6.4 mdd. Su sueldo es de 4.3 mdd al año.

No es cementerio de jugadores

La decisión entre quedarse en la Liga MX o emigrar a la MLS parece una elección más sencilla de lo que se piensa. Y no nada más por lo económico.

Hay otros factores que influyen en los futbolistas mexicanos para ir a probar suerte a la Liga de Estados Unidos, como el estilo de vida, la seguridad y las prestaciones que tienen cuando forman parte de los clubes de esa competición, de acuerdo con Claudio Suárez, quien jugó 177 partidos con la Selección de México y formó parte de Chivas USA de 2006 a 2010.

Claudio, quien fuera zaguero solvente y hoy se desempeña como comentarista, rechaza que en el plano deportivo la MLS sea un cementerio de jugadores, como la han calificado periodistas detractores de esa competición. “Es completamente falso”, refuta.

“Mucho es ignorancia, no saben bien cómo se están manejando las cosas acá en la MLS; se les hace fácil opinar, demeritar la liga, pero no es tan mala.

Lo entiendo, porque en Concachampions, los equipos de la MLS no han llegado a una final, pero son distintos estilos. Acá es más europeo, de fuerza, y tratan de imprimir la técnica y por eso hay entrenadores de más renombre como Matías Almeyda”, describe el ex defensa de Pumas, Guadalajara y Tigres.

Suárez recuerda que de la liga estadounidense han salido jugadores importantes a Europa, quienes actualmente destacan en la Champions League como Alphonso Davies (Bayern Múnich, ex Vancouver), Tyler Adams (Leipzig, ex New York Red Bulls) y Angeliño (Leipzig, ex New York City FC): “Es más fácil ir de aquí (MLS) a Europa. Si no fuera de buen nivel, pues no se lo llevan a Europa”, dice.

Los contratos también son más benéficos en el balompié de Estados Unidos. Allá, existe un sindicato de futbolistas sólido, mientras que en México existe una asociación que ha mostrado debilidad para solventar los temas salariales y de condiciones de trabajo que se presentan, como los jugadores del ya extinto Veracruz, que aún sufren adeudos.

En cambio, MLS Players Association (MLSPA) consiguió un contrato colectivo en el que se estableció que subirá de los 70 mil 250 dólares el año pasado, a 109 mil 200 en 2024. Además, los jugadores cuentan con seguro de gastos médicos para veteranos, aumento en vuelos chárter y con una cláusula en la que recibirán una porción correspondiente al incremento de los derechos de transmisión en 2023 y 2024.

“En México lamentablemente no hay un sindicato de jugadores... las reglas cambian a cada rato. Acá están establecidos los reglamentos y los jugadores los avalan. Te dicen: ‘estos son tus beneficios, obligaciones’ y la verdad es fantástico”, apunta Suárez.

“Con esto de la pandemia de COVID-19 intervino el sindicato con este torneo (MLS is Back) para que no cayeran tanto las finanzas.

En la MLS, hay fondo de retiro, beneficios médicos para ti y tu familia”, aplaude. Aunado a las mejores condiciones. El Emperador enfatiza que Estados Unidos permite un estilo de vida más tranquilo, alejado de la inseguridad que se vive en México, que sufre una crisis derivada de la violencia, otra razón, para que los mexicanos opten por llegar a la MLS.