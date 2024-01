Mário Zagallo, el único en ganar cuatro mundiales, falleció a los 92 años

La leyenda brasileña y único tetracampeón mundial del fútbol, Mário Lobo Zagallo, falleció ayer viernes a sus 92 años, se confirmó en una nota publicada en su cuenta oficial de Instagram.

“Con enorme pesar, informamos el fallecimiento de nuestro eterno tetracampeón mundial Mário Jorge Lobo Zagallo”, reza el breve comunicado sobre el deceso del ídolo.

Zagallo fue partícipe en cuatro de las cinco conquistas de Copa del Mundo que ha obtenido en su historia la “Canarinha”: dos como jugador, una como director técnico y otra como auxiliar.

En su etapa como futbolista, “Lobo” jugó la posición de extremo izquierdo que se desempeñó en clubes como Flamengo y Botafogo. En ambas escuadras, msu fuerza ofensiva fue sobresaliente. Su destreza le permitió ser parte del Brasil que conquistó las justas mundialistas de Suecia 1958 y Chile 1962.

Siempre será una leyenda

Sin embargo, siempre será recordado por ser el artífice de la estrategia de “La Seleçao” de 1970 que se quedó con la Copa del Mundo. Misma que tenía un estilo que maravilló al planeta.

Además, fue conocido por ser un hombre que creía en el esfuerzo colectivo combinado con el talento individual para alcanzar la gloria en el balompié

“Quiero de todos ustedes disciplina y orden, voluntad y abnegación. Cuando era jugador fui muy criticado por mi estilo. Fui combatido con vehemencia, pero seguí en el combate, y eso es lo que hoy quiero de cada uno de los integrantes de la selección brasileña. En el futbol de hoy todos tienen que combatir, todos tienen que luchar, sin distinción de funciones”, señaló Zagallo a la selección brasileña que integraba el mítico Pelé en 1970.

